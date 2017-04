La plantilla de la ayuda a domicilio reclama el abono de una paga extra

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, una concesión del Ayuntamiento de Algeciras, han denunciado el impago de una paga extra que tendrían que haber percibido en el mes de marzo. Hoy hay fijado un acto de conciliación entre las partes en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC). En el caso de que no se resuelva la situación en esta instancia, la plantilla está decidida a llevar el asunto a los tribunales.

El servicio de ayuda a domicilio cuenta con una plantilla de unas 115 trabajadoras, la mayoría mujeres cuidadoras de personas que no se pueden valer por sí mismas. Calculan que el dinero que se les adeuda es, en conjunto, de algo más de 100.000 euros.

La paga de marzo es una extra de beneficios que se devenga durante el año anterior. Por este motivo la plantilla entiende que la responsable de su abono es la compañía que se encargaba de la gestión de la ayuda a domicilio hasta el pasado 31 de diciembre, ADL. Guadalupe Prieto, presidenta del comité de empresa, explica que por este mismo motivo ADL también es la que debe liquidar una pequeña parte proporcional de la próxima paga de verano que igualmente le corresponde.

El caso es que marzo ha pasado y, como las empleadas no han cobrado la paga, han decidido tomar cartas en el asunto. El comité de empresa apostaba por presentar una demanda conjunta, pero hay diferencias en el seno de la plantilla y no ha habido un acuerdo para hacerlo. Por ello se han presentado reclamaciones individuales, a través de USO (el sindicato que ostenta la presidencia del comité de empresa), a través de UGT y de otras trabajadoras a título particular. Ana Jarillo, delegada de UGT, indica que casi toda la plantilla ha reclamado sus cantidades.

La primera instancia en la que se tratará de resolver la situación suscitada es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía, con un primer encuentro fijado hoy y otros convocados para este viernes y el lunes de la próxima semana. Las trabajadoras desean que acudan representantes de ADL, de OHL (la actual concesionaria, a la que le cedió el servicio la anterior) y del Ayuntamiento. Las empleadas esperan que se pueda alcanzar un acuerdo, aunque lo cierto es que son pesimistas.

La plantilla aspira a que se pueda producir un entendimiento en el CMAC entre las empresas y/o entre las compañías y el Ayuntamiento, pero que la incógnita se despeje. En el supuesto de que no se logren avances, la decisión de acudir al Juzgado de lo Social está tomada y será un juez el que determine las cantidades a satisfacer y quién se tiene que hacer cargo de ellas.

Las trabajadoras explican que en algunas conversaciones la antigua concesionaria ha hecho alusión a que el Ayuntamiento a su vez le debe cantidades y que en contactos con el Consistorio el gobierno local se ha mostrado dispuesto a detraer de lo que tiene que abonar a ADL lo correspondiente a la extra para que las empleadas puedan cobrar, pero que para ello debe quedar establecido y regulado mediante pronunciamiento judicial.

En noviembre pasado el Ayuntamiento firmó un reconocimiento de deuda con ADL de aproximadamente un millón de euros. El teniente de alcalde de Hacienda, Luis Ángel Fernández, expuso entonces que 680.000 euros del débito eran atribuibles a la Junta de Andalucía (por pagos pendientes con cargo a la Ley de la Dependencia) y que la deuda municipal ascendía a 310.000 euros. Fernández añadió que el servicio se había quedado sin cobertura presupuestaria y que, cuando se comenzara a ejecutar el presupuesto de 2017 y la administración autonómica se pusiera al día, se podrían saldar las cantidades pendientes.

El responsable municipal de Hacienda indicó que la ayuda a domicilio se quedó sin cobertura presupuestaria a finales del año pasado porque durante el ejercicio había experimentado un incremento en la demanda y en los gastos de más servicios de los previstos.