La plantilla de Recolte espera cobrar hoy la nómina pendiente

La plantilla de Recolte, la concesionaria del mantenimiento de los parques y jardines de Algeciras, espera cobrar hoy el 60% pendiente de la nómina de agosto. Los trabajadores fueron informados ayer por la compañía de que había procedido al ingreso de estas cantidades durante la jornada.

Los empleados mantuvieron un encuentro con responsables de la empresa a nivel andaluz porque para ayer había concertada una reunión para seguir negociando la renovación del convenio colectivo, un asunto éste también que se encuentra abierto. El presidente del comité de empresa, Fernando Ríos, señaló que habían sido informados por la compañía de que los problemas de tesorería que han retrasado el abono del salario del mes pasado se han debido a que los ayuntamientos tienen pagos pendientes con la mercantil. El Consistorio algecireño declinó hacer comentarios sobre este particular.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Fernando Silva, registró el pasado miércoles una pregunta escrita al gobierno local en la que pide información sobre las cantidades que se le adeudan a Recolte y un informe, si existiera, del grado de cumplimiento del pliego de condiciones por parte de esta concesionaria. El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, anunció también el miércoles que consultará sobre la situación que se ha suscitado en Recolte en la comisión de Hacienda del próximo lunes.

El presidente del comité de empresa indicó que los trabajadores, más de 70, se encuentran contentos con la empresa y con cómo les trata, pero que no pueden aceptar que lo ocurrido este mes con el cobro de la nómina se repita. Ríos expuso que no tolerarán que acontezca algo parecido con la paga extra fijada para el 20 de septiembre y que, si se vuelven a dar retrasos, no se descartan movilizaciones de la plantilla. Remarcó que cualquier dilación con el salario causa graves trastornos.