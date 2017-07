La petición de una playa para perros logra 700 firmas de apoyo en dos días

Unas 700 personas han respaldado en tan solo dos días una nueva propuesta ciudadana para que Algeciras cuente con una playa para perros. No es la primera vez que se lanza esta iniciativa en la plataforma Change.org, ya lo hizo la Asociación Canina de Algeciras en 2015, pero no obtuvo respuesta positiva del Ayuntamiento de Algeciras. Esta vez ha sido una persona particular, Lydia Aguilera, que incluso sugiere a la administración el uso de la playa de la Concha, al final de El Rinconcillo junto a los terrenos portuarios.

En su manifiesto apoyado por centenares de ciudadanos señala que en Algeciras son muchas las personas que tienen mascota y apoyarían la libertad de poder disfrutar de una jornada canina con ellas, además de posicionar a la ciudad como atractivo turístico para la gente que viaja con sus animales. Defiende Aguilera que el tiempo ha demostrado que son las personas las que ensucian las playas con basura y colillas.

En el artículo 14 de las ordenanzas municipales de Playa queda claro que está prohibido el acceso de animales domésticos a las playas de la localidad.