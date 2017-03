"Una papeleta de Unidos Podemos puede atraer a mucho votante desilusionado"

José Luis Alcántara, portavoz municipal de Izquierda Unida, acaba de ser nombrado también coordinador local de la formación. Es el momento de hablar del presente y del futuro de su organización política en Algeciras y en el resto del país.

-En menos de seis meses ha sido nombrado portavoz municipal y coordinador local de Izquierda Unida. ¿Qué han visto sus compañeros en usted?

Queremos que la sociedad vea que la política no es solo de los políticos; es de cada uno de los ciudadanos"

-Habría que preguntarles a ellos. Llevo en esta organización desde 1994. He pasado prácticamente por todos los órganos de dirección que tenemos. Entiendo que habrán valorado la forma en la que he desarrollado los cargos que me han dado. De todas formas no quiero que parezca que acceder al cargo de coordinador local signifique cesarismo político, ni mucho menos.

-Sí, ha comentado que no será una dirección personalista.

-Como su nombre indica, nosotros tenemos coordinador, el que se encarga de que las tareas que se aprueban en la asamblea se lleven a la práctica a través de las áreas de la organización colectiva. La tarea política la ha de llevar a cabo la asamblea, todos los militantes. Queremos llevar nuestra forma de elaboración política a la sociedad civil algecireña, para que vea que la política no es solo de los políticos. La política es de cada uno de los ciudadanos.

-¿Y lo que recojan se trasladará al trabajo diario de IU?

-Vamos a abrir esos espacios y después hay que darle un reflejo en la acción institucional, mociones, preguntas... Y cuando llegue el momento, en la elaboración del programa electoral.

-¿Se perfila usted como el cabeza de cartel de Izquierda Unida para 2019?

-No está en mi pensamiento ahora mismo esa cuestión, ni en el mío ni en el de mis compañeros. Ahora en lo que estamos centrados es en lo que le he comentado del trabajo de las áreas, en elaborar los planes de acción y en conseguir que participe la mayor cantidad de gente posible de fuera de la organización. En el tema de la candidatura aún falta mucho tiempo y estamos ahora mismo en unos procesos de confluencia con otras organizaciones políticas.

-¿Cuál es su opinión sobre la unión con Podemos?

-Está siendo positiva. El grupo parlamentario que conformamos está batallando en el Congreso para que la gente vea que hay otra alternativa. ¿Que se podían haber hecho las cosas mejor en las últimas elecciones? Todo es mejorable.

-¿No cree que corre el riesgo Izquierda Unida de quedar diluida y de que capitalicen los frutos de esa unión otras organizaciones?

-Es complicado de analizar.

-Se lo pregunto de otra manera. ¿Por dónde considera que pasa el futuro de su organización?

-Estoy convencido, y por eso lo apoyé, del camino que estamos siguiendo con Alberto Garzón de transformar la organización en un movimiento político y social y no en lo que estábamos antes, que éramos un partido político al uso, que es una cosa que nos ha lastrado en muchas ocasiones. En Izquierda Unida no tenemos que tener miedo a nada porque ahora mismo lo único que podemos hacer es crecer.

-¿Interpreto bien que apuesta por seguir en el proyecto conjunto manteniendo la identidad de Izquierda Unida? Lo digo por el augurio de que Podemos va a acabar fagocitando a IU.

-Eso es lo que se decía antes de las últimas elecciones generales y pasamos de dos diputados a once. Hay una dinámica en los medios y en la opinión pública de nombrar siempre a Podemos cuando hay una actividad en el Congreso, cuando se deberían referir al grupo Unidos Podemos. Eso es lo que hay que intentar romper, porque es el problema que también tienen el resto de grupos que están dentro de Unidos Podemos. ¿Que tenemos que hacer un trabajo mayor o mejor para que eso se visualice más? Sí. Con pedagogía se puede conseguir.

-¿Es extrapolable esa fórmula de unión a nivel local de cara a las elecciones de 2019? ¿Es posible?

-Creo que sí es posible.

-¿Y lo consideraría también positivo? ¿Una papeleta de Unidos Podemos a nivel local?

-Yo creo que sí es posible y una papeleta de Unidos Podemos, o como nos queramos llamar, en las próximas elecciones puede atraer a mucho votante desilusionado. En Algeciras hay una gran abstención. Una papeleta que despierte la ilusión de la gente por construir una nueva ciudad creo que sí puede ser positiva para darle un vuelco a la actual situación de la mayoría absoluta del Partido Popular. De nuestra parte no va a quedar que no lo intentemos.

-¿Lo van a explorar entonces?

-Sí. Aquí hay un montón de organizaciones sociales que están hartas del funcionamiento de la ciudad. Esas fuerzas sociales hay que atraerlas a una candidatura que las ilusione para dar un cambio en Algeciras.

-¿Y cuál es su análisis de cómo se encuentra Algeciras?

-Algeciras está anquilosada. Está ahora mismo en un pantano, que no avanza, no solucionamos los problemas que tenemos, problemas sociales, urbanísticos y productivos. El Partido Popular nos intenta vender que hay un gran cambio, pero, cuando uno ve los números del Ayuntamiento, cambio parece que hay poco. Empieza uno a sumar las deudas, de bancaria estamos en 170 millones de euros y la comercial continúa aumentando. El resto de ayuntamientos de este país ha afrontado el plan de pago a proveedores y sí están reduciendo deuda.

-¿Y por qué piensa que pasa esto?

-Mi análisis es que el Ayuntamiento de Algeciras no ingresa lo suficiente para mantener los servicios que presta. El Partido Popular ha seguido manteniendo el error de mantener la Recaudación en manos de Diputación. El aumento de la liquidación no está sirviendo para mejorar los pagos a los proveedores. La recuperación de la Recaudación creo que sería el primer paso.

-¿Con qué sueña? ¿Cómo se ve a usted y a su organización dentro de dos años?

-A mí me gustaría que dentro de dos años Izquierda Unida estuviese más fuerte de lo que está ahora y sobre todo que el Partido Popular estuviera fuera de la Alcaldía, que estuviéramos nosotros gobernando con más gente, con la capacidad de cambiar cosas en la ciudad.