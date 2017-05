La oposición exige una investigación y responsabilidades por el caso Escalinata

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Algeciras exigieron ayer al gobierno local del PP la convocatoria urgente de una junta de portavoces e incluso la celebración de una comisión de investigación sobre el caso Escalinata. Los partidos reclamaron la depuración de responsabilidades políticas, técnicas, jurídicas e incluso patrimoniales tras el auto del Tribunal Supremo que, según entienden, obliga sin remisión al Consistorio a derribar el parking. Y apuntaron a la responsabilidad del PP, por formar parte del equipo de gobierno cuando se aprobó la construcción del aparcamiento, en 2001.

Por la mañana se celebró una reunión de la Gerencia de Urbanismo en la que, en el turno de ruegos y preguntas, los grupos de la oposición cuestionaron al edil de Urbanismo, Diego González de la Torre, sobre los pasos que piensa dar el gobierno local ahora que el Supremo ha confirmado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a demoler el parking.

El gobierno local señala que estudia cómo actuar y que aún no ha recibido el fallo judicial

González de la Torre indicó a los grupos lo mismo que públicamente con posterioridad a través de un comunicado: que el Ayuntamiento "está estudiando en estos momentos la vía adecuada de actuación". El concejal señaló incluso que el Consistorio aún no ha recibido la providencia del Supremo que inadmite el recurso que presentó la entidad local y que la conoce porque se la ha facilitado un jurista.

El secretario municipal comentó en el encuentro en Urbanismo que valorará las posibilidades que hay de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Sur que un recurso de amparo ante el Constitucional tiene pocos visos de prosperar, por no decir ninguno, y ni siquiera de ser admitido a trámite, puesto que el Ayuntamiento no ha argumentado en sus alegaciones previas una supuesta conculcación de sus derechos constitucionales.

Ese nuevo recurso ante el Constitucional, añaden, podría retrasar el caso puede que unos seis meses más, pero no es seguro que el TSJA aceptara que mientras tanto no se ejecutara la sentencia, por lo que no se produciría tal dilación.

PSOE e IU solicitaron la convocatoria de una junta de portavoces y fue IU quien además reclamó una comisión de investigación. La depuración de responsabilidades la exigieron todos, PSOE, Algeciras Sí Se Puede, Ciudadanos e IU.

"La respuesta del alcalde no puede ser el silencio, ni la del delegado de Urbanismo puede ser que lo siguen estudiando. El rechazo a la admisión del recurso se veía venir y es increíble que el gobierno local del PP no tenga previsto cómo responder y qué hacer", afirmó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Podemos, a través de su grupo municipal Algeciras Sí Se Puede, consideró que los responsables políticos del Escalinata deben afrontar con su patrimonio las consecuencias económicas del caso.

El portavoz de Sí Se Puede, Alejandro Gallardo, lamentó que "los desmanes urbanísticos de la época de gobierno de PA y PP, que tanto daño hicieron a Algeciras, sigan causando un perjuicio al municipio y abochornando con una interminable retahíla de sentencias judiciales".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado, manifestó que la impresión de su grupo es que el gobierno local lo que quiere es "alargar lo máximo posible la resolución del caso para dejárselo a la corporación siguiente".

Holgado instó al PP a no hacerlo y a afrontar ya las consecuencias, esto es, que estudie cómo proceder a la demolición y a "pedir responsabilidades teniendo en cuenta las personas que votaron a favor del parking".

El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, aseguró que el equipo de gobierno no va a encontrar a su formación en "ningún falso consenso". "El PP ha pedido la unidad de todos los grupos en este asunto. Solo vamos a colaborar en la exigencia y depuración de las responsabilidades políticas y técnicas que han producido este tremendo disparate urbanístico y que desde luego no puede pagar el pueblo de Algeciras. El PP no puede pretender que ahora vayamos todos juntitos de la mano para afrontar un problema que han sido ellos los que lo han creado, al igual que la inmensa mayoría de los problemas urbanísticos de la ciudad", remarcó Alcántara.