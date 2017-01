La oposición cree que la obra del colector peligra y exige explicaciones

Los grupos de la oposición no piensan quedarse cruzados de brazos mientras pasa el tiempo y las obras del colector de Cuesta del Rayo no se retoman. Fue ayer el socialista el que exigió una convocatoria urgente de la junta de portavoces para que el alcalde, José Ignacio Landaluce, informe de por qué se han cumplido seis meses desde que los trabajos se paralizaron -el tiempo máximo, según se estimó, durante el cual iban a estar sin actividad- y no hay fecha de reanudación. Los otros partidos de la oposición respaldan que se organice tal encuentro.

Los grupos, de hecho, recalcan que el viernes de la semana pasada registraron por escrito una petición de convocatoria de la junta de portavoces para que el gobierno local informe sobre diversos asuntos relacionados con la empresa municipal de limpieza, Algesa. Los partidos remarcan que, al haber sido una petición conjunta de la oposición, la convocatoria de dicha junta de portavoces es obligatoria en un plazo de cinco días. Emplazan al equipo de gobierno a aprovechar la reunión para también informar sobre la obra del colector.

El Ayuntamiento ha señalado que está a la espera de que el ministerio le informeLos trabajos han cumplido seis meses parados sin fecha de reanudación

El equipo de gobierno ha comunicado a la Plataforma Cívica en Defensa de los Colectores de Algeciras, que había solicitado una reunión con el alcalde, que Landaluce se encuentra a la espera de recabar la información oportuna del Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto y que, una vez la tenga, la dará a conocer. El ministerio es el promotor de las obras a través de su sociedad Acuamed.

Los grupos y la propia plataforma han expresado sus dudas por la suerte que pueda correr la terminación de los trabajos debido a la investigación judicial en curso sobre Acuamed y al bloqueo de los fondos europeos con los que esta entidad cofinancia sus proyectos.

Eva Pajares, delegada de la empresa mixta de aguas, Emalgesa, enfatizó el jueves que las obras "van a proseguir pronto y se acabarán".

El escándalo de Acuamed estalló hace más o menos un año. Entonces fuentes conocedoras del convenio indicaron que en concreto la obra del colector de Cuesta del Rayo no se vería afectada por la congelación de fondos europeos porque éstos representaban una pequeña parte del total, que ya estaba acreditada además, y que el resto corría a cargo de recursos propios de Acuamed (que luego hay que reintegrar a la sociedad en los plazos estipulados). El bloqueo sí puede influir en nuevas asignaciones, por determinar, para los proyectos previstos y no contratados aún.

Según se comunicó en julio, Acuamed iba a resolver el contrato con la empresa adjudicataria de las obras del colector, Sando, tras pedir ésta un modificado de contrato con el que reclamó que el presupuesto del proyecto se elevara un 40%. Directivos de Acuamed están imputados por la gestión de los contratos de la sociedad y el de la actuación en la Cuesta del Rayo es uno de los que se investigan. Acuamed también manejaba fondos europeos para sus proyectos y es lo que ha hecho que la UE igualmente haya abierto expediente.

"La financiación de esta obra sigue estando en duda y no se ha cumplido ninguno de los plazos de ejecución de la primera fase. Las obras siguen paradas. Landaluce sigue engañando con el colector de la Cuesta del Rayo. Seguimos sin aclarar que se cuente con la vía de financiación con fondos europeos. Urge una explicación", afirmó ayer el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"Acuamed está paralizada por las investigaciones judiciales por presunta corrupción de sus más altos directivos, investigaciones en la que están recogidas grabaciones de conversaciones comprometidas del alcalde del PP de Algeciras. Pasa el tiempo y empiezan a confirmarse los peores temores sobre la financiación de las obras", añadió Silva.

"Los acuerdos de la junta de portavoces han quedado en papel mojado. Ni se ha adjudicado a Tragsa la terminación de la primera fase, ni se nos ha convocado a reuniones técnicas trimestrales, ni mucho menos se nos ha citado a una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para aclarar el presente y el futuro de esta importante obra", ahondó el portavoz municipal socialista.

José Luis Alcántara, portavoz de Izquierda Unida, tiene la impresión de que la investigación judicial sobre Acuamed por supuesta corrupción es la que bloquea todos sus proyectos, incluido el del colector de Cuesta del Rayo. "Y la obra está a medio ejecutar, todavía pendiente, y los vecinos, intranquilos", lamentó.

Ignacio Holgado, portavoz de Ciudadanos, recuerda que hace seis meses solicitó a José Manuel Alcántara, director general de Arcgisa -la empresa pública de servicios de la Mancomunidad de Municipios, la institución con la que Acuamed firmó el convenio de las obras- un informe sobre la situación en la que quedaba la zona y sobre los trabajos que restaban. Agrega que se lo prometieron, pero que nada ha recibido.

Holgado es bastante pesimista sobre el futuro de la obra. "Me da la impresión de que va a estar parada mucho tiempo", dice.

El Partido Popular reprocha a los que ahora exigen que maniobren así, después de no hacer nada cuando tuvieron oportunidad y de dirigir las críticas a quien por fin se ocupó del asunto.

"Fue este equipo de gobierno el que encaró el problema nada más llegar a la alcaldía, logrando lo que nunca nadie había logrado hasta ese momento: el proyecto, la financiación, la adjudicación y las obras de la primera fase colector, que, no duden ustedes, van a proseguir pronto y se acabarán", remarca Eva Pajares.

La delegada de Emalgesa además resalta que el Ayuntamiento ha adoptado otra serie de medidas que han posibilitado que la barriada no se inunde y que los vecinos puedan vivir más tranquilos, tales como la limpieza de lodos del antiguo colector, que no se había hecho en 40 años, y que ha liberado más de un tercio de la conducción, incrementando en la misma medida su capacidad de evacuación de agua.