La nueva mirada del Amor

La esencia, el contenido y la semblanza acercan la imagen de Dios a todas las figuras que lo representan e ilustran en nuestra Semana Santa algecireña. La reposición al Culto del Titular de la Hermandad de La Borriquita, Jesús del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén, tras la realización de un nuevo busto ["Otra mirada, el mismo Dios", rezaba aquel reportaje que avanzó la noticia], cumple así con un deseo y una demanda de muchos de los hermanos de la cofradía salesiana desde hace años. Desde la corporación, entusiasmo y satisfacción con el resultado de la nueva mirada de su Cristo, tras pasar poco más de tres meses en el sevillano taller de Miguel Bejarano, autor de la obra.

Llegó a la Parroquia de María Auxiliadora esta semana, rodeado de expectación y de curiosas inquietudes por conocer el resultado del nuevo semblante del 'Cristo de la Borriquita', como se le conoce comúnmente en la ciudad. "Estamos encantados con el resultado, así nos lo han hecho saber también numerosos hermanos de la cofradía y la Junta de Gobierno está entusiasmada con la labor que se ha realizado. Era un anhelo que se tenía desde hace mucho en el seno de las diferentes juntas que han ido pasado en los últimos lustros por la hermandad", explica José María Pizarro, Hermano Mayor de la Borriquita.

Estamos encantados con el resultado y deseando que llegue el Domingo de Ramos"

Bajo unos cánones estéticos clásicos a la par que actuales, guardando en cierta medida una similitud con la imagen antecesora que procesionó hasta el año 2016 el Domingo de Ramos en Algeciras, está siento muy bien acogido el nuevo busto del Titular salesiano. En el que se reconocen desde ciertos perfiles sus facciones más características.

Tras llegar a su sede canónica, Jesús del Amor fue repuesto al Culto con motivo de la celebración de su Solemne Triduo, celebrado a lo largo de esta semana y que finalizó el pasado sábado con la Función Solemne a cargo del Rvdo. José Antonio Perdigones Bautista, director espiritual de la hermandad. Precisamente fue durante el primer día de sus Cultos, el miércoles 15, cuando se pudo ver por primera vez su renovado semblante, rematado con un Devoto Besapié de hermanos y fieles tras la finalización de la eucaristía inicial del Triduo.

"Exactamente han sido 99 los días que el Señor ha estado en los talleres de Manuel Bejarano", explica Pizarro. "Todos estábamos deseando que regresase y de comprobar el magnífico resultado que se ha dado. Además, no podía ser en mejor fecha que la de sus Cultos. Ya estamos deseando que llegue el Domingo de Ramos y que procesione por las calles de la ciudad. Va a ser una Semana Santa muy especial para todos los miembros de la hermandad", añade.

El máximo regidor detalla cómo ha sido todo el proceso durante estos tres meses. "La Junta de Gobierno ha mantenido un contacto prácticamente semanal, en algunas ocasiones hasta diario, con el imaginero para seguir muy de cerca la evolución y toda la realización del nuevo busto. Incluso, periódicamente, cada 10 ó 15 días nos acercábamos a Sevilla para contemplar el desarrollo de los trabajos. Además, estamos especialmente contentos por haber cumplido con el objetivo propuesto, refrendado y aprobado por los hermanos cabildo, y de hacerlo en los plazos tiempo y estipulados. Todo ha ido rodado", subraya Pizarro.

Al echar la vista atrás, justo en el momento en el que se aprobó la realización de un nuevo busto, así explicaba el principal mandatario de la corporación del Domingo de Ramos los motivos. "El Cristo cuando llegó a la Hermandad, la verdad, no venía terminado, según expresó ya por aquella época el propio autor, aunque eso es algo conocido por todos. Posteriormente, las diferentes juntas de gobierno que han comandado la corporación han tratado de buscar una solución aceptable a este tema pero por lo complejo y sensible del asunto entre la nómina de hermanos no se ha alcanzado hasta hoy un contexto idóneo", así lo afirmaba el hermano mayor de La Borriquita.

"Nos reunimos con el imaginero [Miguel Bejarano], algo que ya habían hecho antiguas juntas y se le propuso la finalización del Cristo", comentaba Pizarro. "A lo que el autor respondió desde el primer momento con su total disposición y disponibilidad para resolver satisfactoriamente esta cuestión para todas las partes, ya que él tampoco quedó convencido en su día y era una cuenta pendiente que quería saldar, al igual que nosotros", subrayaba.

El final de la historia y resultado de la realización del nuevo busto, como casi todo en la vida, contará con detractores y defensores. En unos casos se elogiará la valentía y apuesta por una mejora en la calidad de la talla y otros sectores clamarán por su postura más conservadora sobre la antigua imagen. Sean los más o menos, en definitiva, Jesús del Amor cambia su mirada pero guarda la misma divinidad para bendecir Algeciras cada Domingo de Ramos. El próximo, cada vez más cercano, este 9 de abril.