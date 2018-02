"Dónde están los niños"

El pasado diciembre una pareja de Algeciras -Libertad Santos Izquierdo y Michael Jacobs- perdió la tutela de tres de sus hijos, uno de ellos recién nacido, en sólo dos días. Al bebé se lo llevaron los servicios sociales del hospital Punta Europa sin que los padres llegaran siquiera a verlo. Unos días antes, el matrimonio formado por el algecireño Juan Antonio Prieto y la linense Estefanía Seiller había vivido la misma pesadilla cuando la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía le retiró la tutela de su hija recién nacida también en el centro hospitalario algecireño. En ambos casos, los padres afirman que las retiradas se realizaron atendiendo a informes desfasados y/o con datos directamente falsos. Pero estas dos familias de Algeciras no son las únicas que reclaman que les devuelvan a sus hijos. En España hay alrededor de 50.000 menores tutelados y, en Andalucía, cerca de 6.000. Una decena de madres y padres se pondrán hoy en huelga de hambre en la puerta de la Fiscalía General del Estado con esta reivindicación. Apoya este movimiento de protesta la Asociación Nacional del Menor Gitano, dedicada desde hace lustros a denunciar lo que considera "un genocidio". Su presidente es José Maldonado, quien la semana pasada estuvo en Algeciras para mostrar su apoyo a los dos matrimonios de la ciudad que siguen sin tener a sus hijos.

"Estas madres están desesperadas, desahuciadas, porque pegan en todas las puertas y no obtienen respuesta. La Ley del Menor contempla que la Fiscalía revise el protocolo de cada caso de niños tutelados por el Estado cada seis meses. Hay madres que llevan años sin ver a sus hijos y no saben dónde están. A los hermanos se les separa y a los padres no se les informa de adónde han enviado a los niños", relata Maldonado, que hoy se encuentra en Madrid para acompañar a los matrimonios que han decidido emprender una huelga de hambre.

"Hay una mujer de Sevilla que le quitaron a sus dos hijos. Llevaba once años litigando porque en un informe la tildaron de alcohólica y demostró que no lo era. El Constitucional condenó a la Junta a pagarle una indemnización de 1.700.000 euros. Ella contrajo cáncer en medio del sufrimiento y el horror. Murió tres meses antes de recibir el dinero. El niño se quedó con la familia de acogida y la niña terminó en la República Dominicana condenada por tráfico de drogas", narra Maldonado, que continúa. "Esto es un genocidio viviente que el Estado español está cometiendo con miles de familias a las que les retiran sus hijos con informes falsos, manipulados y tergiversados. Desde que el Estado transfirió la competencia a las comunidades, en Canarias hay cuatro cabildos procesados por decir que tutelaban a más niños de los que en realidad tenían. Ellos alegaban que tenían 526 y sólo había 300", manifiesta. "Las comunidades reciben de la Unión Europea 70.000 euros al año por cada niño y los centros de protección de menores, que son en un 90% privados, de fundaciones, reciben al menos 4.000 euros por niño. Tenemos a trabajadores sociales que reclaman a las familias que revisen sus armarios por si tienen ropa o zapatos que no usen porque los niños en el centro están desnudos y descalzos", censura.