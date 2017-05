El niño que creció en la aldea rociera

"No es una catequesis, ni una homilía, solo es lo que siento". Así de convencido se mostraba Jesús Rubio, el responsable este año de ofrecer el XXIII pregón en honor a la Virgen del Rocío, horas antes de hablar a sus hermanos, a los rocieros, de cómo creció y vivió al amparo de la virgen.

En la iglesia del Corpus Christi, esa parroquia que él conoce al dedillo desde los 8 años cuando comenzó como monaguillo, desveló su primera experiencia en la aldea, en 1992, de la mano de las mujeres de la hermandad.

El pregonero declaró que si no se siente el Rocío, al final termina cansando, como todo

"Yo era un niño por aquel entonces y mi madre no había ido nunca al Rocío ni había tradición en mi casa y entonces el padre Llanes, que era párroco en aquella fecha, le dijo a mi madre: 'No te preocupes que yo me llevo al niño'. Y así fue como fui a mi primera peregrinación, en octubre de 1992 y luego a mi primera romería, en el año 1993", explicó.

Y en la aldea pasó su infancia, año tras año, y desde entonces no ha faltado a ninguna de las citas con Pentecostés, el verdadero sentido de la romería. "Como dice la sevillana, para ser buen rociero primero hay que ser cristiano. Ambas cosas no se pueden separar y creo que los cristianos estamos viviendo ahora una posición muy cómoda. Sí, el Rocío es una romería, pero hay que ser conscientes de que lo que se celebra es Pentecostés", señaló el pregonero de este año.

Jesús Rubio recordó ayer en su iglesia los años de infancia en el Rocío donde, según dijo, la virgen no era su sueño; pero luego fue creciendo y conforme iba pasando el tiempo, romería tras romería, creció en él el Rocío de hermandad, de devoción, de noches en vela. "A los 18 años entré en la junta de gobierno de la hermandad y allí he estado 9 años. He madurado bajo su tutela y aunque ahora estoy en otra casa, siempre voy de la mano de la hermandad y no solo en romería sino durante todo el año", explica.

Jesús Rubio ha sido y es uno de los miembros más activos de la parroquia del Corpus Christi. Nacido en el barrio de la Cuesta del Rayo -"por la gracia de Dios", como él mismo afirma-, y tras pasar por un puesto de responsabilidad en la hermandad rociera, ahora ejerce de mayordomo en la cofradía de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Buen Fin. "Solo un segundo de hermandad de los que aquí se viven merece la espera de todo un año. Igual ocurre con el Rocío, tiene algo que te ata, que te engancha, pero para eso tienes que sentirlo. Si no lo sientes, al final te termina cansando, como todo", declara el pregonero.

Jesús Rubio no quería nombrar a nadie en su pregón, por no dejar a algunas personas atrás pero fue inevitable hacer referencia a Daniel Zapata, su presentador, a aquellas mujeres que de niño le acompañaron a sus primeras romerías, y a todas las personas de la parroquia y del barrio que han fallecido este año.

El pregonero no faltará al próximo Pentecostés, aunque con el corazón y la mirada puestos en Algeciras, donde estará a punto de nacer su primer hijo.