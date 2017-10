"Hubo momentos en los que el Estrecho no era frontera, sino puente"

Ea Mario Ocaña (Algeciras, 1955) es fácil verle en bicicleta recorriendo los carriles de los Alcornocales o a bordo de una piragua costeando las playas. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y en Francés, fue profesor del colegio de la Inmaculada, IES Isla Verde, IES Saladillo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de cuyo centro en Algeciras fue director. Hoy, feliz jubilado, mantiene su colaboración con el mundo universitario.

-Usted se ha significado por la conservación y defensa del patrimonio de Algeciras, tan castigado y menospreciado a veces.

-Junto con otras muchas personas, he tratado siempre de defender la conservación arquitectónica y estética de la ciudad. Algeciras fue devastada por la especulación, especialmente en los años 60 y 70, cuando se convirtió en un foco de atracción por el desarrollo del puerto y de las grandes industrias. No se contaba con un plan de protección urbanística y el centro de Algeciras fue arrasado. La actitud de las autoridades municipales estuvo llevada por el dejar hacer y hoy en día la ciudad conserva muy poco de su legado urbanístico de antaño.

-Uno de los tantos que puede apuntarse es la conservación de las Murallas Meriníes en la década de los 80.

-Bueno, la preservación de las Murallas Meriníes, que no son meriníes, sino cristianas, parte de la celebración de un congreso en el que el entonces arquitecto municipal, Pedro Pérez Blanco, presentó el proyecto sobre lo que se iba a hacer en el solar de los antiguos cuarteles de infantería. Los que teníamos un poco de idea de la historia de Algeciras sabíamos, por los planos que hizo el marqués de Verboom de la ciudad en el S.XVIII, que bajo esos cuarteles había restos arqueológicos sin identificar que podían ser importantes.

-Y el Ayuntamiento pretendía ignorarlos.

-Quería soterrar todo lo que hubiera para hacer una avenida que bajase desde la plaza de toros hasta el paseo marítimo. Hubo una serie de gente que nos movilizamos, que empezamos a recoger firmas y buscamos el apoyo de los medios de comunicación, fundamentalmente, Europa Sur, y peleamos para que al menos se hiciera una excavación. Al final, lo conseguimos, aunque hubo un claro intento de que los restos se deteriorasen tanto como para justificar su demolición.

-¿Qué otros elementos hemos podido mantener?

-El edificio más significativo que tenemos en Algeciras es la Plaza de Abastos. Hubo un proyecto, que afortunadamente no se llevó a cabo, de adosarle un cinturón de puestos de obra. Hay también elementos de arquitectura británica, como el Hotel Reina Cristina, y algunos inmuebles, como la casa Millán, cuya fachada va a poder conservarse. Se ha llegado tarde porque, aunque la Algeciras de los años 50 no es que fuera una ciudad especialmente hermosa, sí era armónica en sus arquitectura y en el trazado de sus calles.

-¿Qué no se pudo salvar?

-Cuando volví a Algeciras de Madrid, recuerdo que había desaparecido gran parte de la arquitectura civil de finales del S.XIX, como el patio de San José, en el Secano, y otros muchos de similares características. Uno de los casos más tristes para mí fue el derribo de una de las últimas torres mirador que quedaban en Algeciras, como las que aún se conservan en Cádiz, para ver la llegada de los barcos. Una de las cosas por la que los algecireños no se reconocen en la ciudad es por que no quedan elementos patrimoniales que nos permitan contarle a nuestros hijos o nietos historias del pasado.

-Hay muchas fotos antiguas que demuestran el buen gusto arquitectónico que había antaño.

-Las imágenes que conservamos corresponden a comienzos del S.XX, de cuando se celebró la Conferencia de Algeciras y vinieron muchos corresponsales extranjeros. Se editaron muchas postales y, aunque Algeciras era una ciudad muy pequeña, había espacios muy definidos con muchas referencias a la arquitectura británica. Un ejemplo es todo el Paseo de la Conferencia, donde hoy hay solares abandonados y edificios que han roto la armonía. Hay aún construcciones muy reconocibles de la época junto a la sede de la Mancomunidad, viviendas que pertenecieron a los promotores del desarrollo de Algeciras, del puerto, del ferrocarril... También en la zona de Guadacorte hay varias casas de ese estilo, muy comparable a la existente aún en Huelva, donde los británicos dejaron también una huella interesante.

-¿Hay elementos recuperables?

-Ha habido un cambio en la mentalidad de la población y hoy en día sería muy difícil que el Ayuntamiento permitiera derribos como los de hace unos años. Lo que es triste es que no queden muchos elementos a conservar.

-¿Alguno en especial?

-Hay uno dentro de la misma ciudad de Algeciras que, si no me equivoco, es el más antiguo de todos los que se conservan: la Torre del Fraile. Es una torre vigía que se conserva a la altura de Cala Arena. Hace dos o tres años sufrió un deterioro muy grande a raíz de una tormenta. Perdió dos de los paños, el norte y el oeste. Es un elemento histórico sobre cuya recuperación hemos insistido muchas veces porque hay problemas burocráticos al pertenecer a una familia con varios hermanos. Lo mismo ocurre con la Torre de Getares, creemos que es de época medieval, que también está en un estado ruinoso.

-El urbanismo y la arquitectura de una ciudad marcan su carácter y reflejan al mundo lo que es.

-En el caso de Algeciras se refleja el maltrato sufrido a manos de muchos de sus responsables públicos. Es difícil luchar contra determinados estereotipos con un paisaje hostil. De todas formas, los edificios antiguos caen, pero la trama urbana es mucho más resistente al tiempo. El diseño de las calles de Algeciras que realizó Verboom en el S.XVIII, que era ingeniero militar, se conserva aún, aunque ya tuvo sus problemas con los vecinos porque hacían las casas donde les salía de las narices. Las calles que bajan desde San Isidro a la calle Sevilla y a la calle Ancha, son elementos de su diseño racionalista que se mantienen hoy en día, a pesar de contar con vecinos tan especiales.

-Para especial, el corsario Miguel Gilabert. Usted también investigó sobre su figura y escribió una novela sobre ese mundo, Los señores del viento.

-En esa novela expongo mi idea de lo que debió ser la Algeciras en el arranque del S.XVIII, el puerto corsario más importante de España junto con el de Ibiza. El corso era una actividad completamente legal, tanto que el cura de La Palma participa en las empresas, autorizada por el rey .

-La patente de corso.

-Claro. Era una actividad que empleaban todas las naciones europeas en caso de guerra. A lo largo del S.XVIII, durante el que España tiene muchos conflictos, fundamentalmente con los británicos pero también con los marroquíes en Ceuta y con Francia, el Estrecho se convierte en una zona muy caliente con actividad corsaria muy importante en Algeciras, Tarifa y Ceuta. Eso tuvo unas consecuencias en la economía, puesto que tras pasar por el tribunal rentaban sus ganancias aquí. En la plaza de abastos de Algeciras se subastaron barcos, mercancías y de todo.

-El carácter cosmopolita de la ciudad ya viene de entonces.

-De siempre porque es una ciudad de fronteras. No sé si seguimos siendo tan patriotas como los algecireños que en 1823 se enfrentaron a los intereses de la Francia invasora. Cuando los cien mil hijos de San Luis invaden España, en todo el país los reciben con aplausos, pero de los pocos sitios donde hubo una oposición a ellos fue en Algeciras, donde varias familias solicitaron patentes de corso para luchar contra el absolutismo y en defensa de la Constitución de 1812.

-Territorio de fronteras: a veces, una ventaja y otras un inconveniente.

-Ha habido momentos en los que el Estrecho no ha sido frontera, sino puente, como en la época romana o islámica, pero otras en las que ha sido una frontera tremensamente sangrienta como el final de la Reconquista o el nacimiento de las repúblicas berberiscas en el norte de Marruecos. Ha habido épocas en las que vivir en una ciudad que no estuviera amurallada era un riesgo muy alto, con asaltos y raptos de personas.

-Hay muchas personas que piensan que, con independencia de la Verja, en La Línea y Gibraltar hay un solo pueblo.

-Las personas que vivimos aquí entendemos que en las relaciones internacionales hay dos aspectos. Uno que es la relación entre estados, con los convenios internacionales que los regulan, y luego está la vida cotidiana entre los ciudadanos de uno y otro lado. Al poco de cerrarse la Verja en 1969, yo recuerdo haber ido a La Línea y ver a los miembros de una familia hablarse a voces con los suyos, que estaban en Gibraltar. Para mí, la gente de Gibraltar es como la de Algeciras. Tengo muchos amigos en Gibraltar, el Instituto de Estudios Campogibraltareños ha organizado muchas actividades en el Peñón y nosotros, a nivel de cultura, jamás hemos tenido ningún tipo de problema.

-¿El Brexit nos puede cambiar el guion?

-Lo que espero es que los políticos de uno y otro lado sean suficientemente humanos y piensen en la felicidad de las personas para que no se den circunstancias que contribuyan a separarnos.

-Llama la atención que el Campo de Gibraltar y, en particular, La Línea, se hayan visto tan maltradas por las administraciones en materia de inversión pública cuando las circunstancias deberían justamente haber llevado a mimar la comarca.

-Eso tiene un fundamento en el tiempo. Esta ha sido siempre una zona muy militarizada donde la población civil ha tenido que buscarse la vida recurriendo a actividades ilegales pero imprescindibles para la supervivencia. Me estoy refiriendo al contrabando. Y eso se produce porque no hay otros recursos para la supervivencia. Imagino que a nadie le gusta meterse en un falucho un día de temporal a sacar cuatro cajas de tabaco. Faltan inversiones porque no puede ser que una zona con una concentración industrial como esta y con un puerto tan potente tenga un índice de paro tan elevado.

-Inversión en educación, en infraestructuras...

-En todo. La línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla es del S.XIX. Yo creo que debería mantenerse tal cual como una ruta turística y enlazar por tren con Málaga, como se planteó hace casi dos siglos. También necesitamos una conexión por tren con Cádiz. Tampoco hemos tenido la suerte de contar con unos representantes políticos que trabajen unidos para exigir que se invierta.

-¿No es también un problema ser un territorio relativamente pequeño, con unos 270.000 habitantes, a la hora de reivindicar más atención?

-Pero aquí también se han dado circunstancias como que todos los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España estaban controlados por el mismo partido. Siempre he pensado que esa fue la oportunidad perdida. ¡Es que el tren entre Algeciras y Antequera tarda lo más grande, dos horas y media! Y son solo 120 kilómetros.

-Marruecos. Tan cerca y tan lejos a la vez.

-Son 14 kilómetros lo que nos separan. Marruecos es un país magnífico, en lo poco que conozco. Y es verdad que estamos lejos, a veces porque no queremos conocernos. Pero creo que a los andaluces y a la gente de la comarca Marruecos nos resulta un país muy atractivo. Nos entendemos bastante bien y ellos tienen una actitud bastante abierta.

-Solo en Algeciras hay más de 10.000 residentes marroquíes, que se dice rápido.

-En proporción, debe ser la colonia de marroquíes más grande de España. He tenido muchos alumnos marroquíes.

-¿Hay integración en las aulas?

-Cuando empezaron a verse más alumnos, a los profesores nos sorprendía lo estudiosas y responsables que eran las chicas. Ahora las veo por la calle con sus hijos y las veo integradas, aunque desconozco detalles de puertas adentro.

-En el padrón municipal de Algeciras se cuentan más de cien nacionalidades.

-No me extraña y es una riqueza enorme. En los orígenes de la ciudad, sus primeros habitantes procedían de la provincia de Málaga, de la costa y de la sierra, y de Gibraltar, pero junto a esos núcleos había italianos, franceses y gente de otros muchos sitios por la presencia de militares.

-¿Cómo ve la Algeciras del futuro?

-Creo que tiene un futuro de crecimiento. Seguirá estando unida al mar y a su puerto. Así nació, desapareció y renació, siempre vinculada a su puerto. Mientras que la economía se mueva en gran parte vinculada al tráfico marítimo de mercancías, la ciudad seguirá creciendo en población y económicamente, como lo ha hecho en las últimas décadas. Pero me gustaría que ese crecimiento fuese equilibrado y que se solucionasen problemas como el de los malos olores derivados de determinadas actividades desarrolladas cerca de la costa. Una de las razones que me mueven a vivir aquí es el entorno natural. Salgo en bicicleta de mi casa y en diez minutos estoy perdido en un bosque. O me monto en la piragua y me doy un paseo por lugares bellísimos. Eso es un privilegio para la comarca entera. Cuando era joven, me iba con un amigo desde el Club Náutico detrás de los ferris a hacer aguas bravas... Hasta que nos ligó el jefe de la Comancia y nos echó una bulla más que justificada.