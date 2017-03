Una mole de plástico en pleno paseo

Los paseos marítimos deberían ser ventanas abiertas al paisaje, pero no siempre es así. En este caso, el paseo de Getares tiene algún que otro obstáculo visual, como este quiosco que se sitúa justo frente a algunas terrazas, impidiendo que los ciudadanos disfruten de las vistas. No es el único que se encuentra en dicha playa. Hay incluso algunos ciudadanos que usan el propio paseo para convertirlo en su terraza particular, aprovechando que tienen sus aparcamientos a pie de playa. Son estos y algunos aspectos los que podrían mejorarse de cara a la imagen turística de esta playa algecireña, destino de un gran número de visitantes en verano.