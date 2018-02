El misterioso caso del carril-bici

El carril bici de Algeciras no aparece en una novela de Agatha Christie, pero podría. Desde hace unas semanas todo lo que lo rodea está acompañado de un halo de misterio que raya a veces en el absurdo y en el que resulta difícil aclararse. El PSOE y el equipo de goberno llevan varios días discutiendo sobre si la Junta entregó la obra al municipio y el Ayuntamiento está, por tanto, en disposición de realizar su mantenimiento.

Ayer, la Junta entró en la polémica, a preguntas de este periódico, para afirmar que, en contra de lo que opina el Ayuntamiento algecireño, le consta que le entregó la obra de la vía ciclista terminada el 22 de diciembre. Para ello, la delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda mostró a Europa Sur un acta de entrega con las firmas de la entonces delegada territorial de Fomento y Vivienda, Gemma Araujo, la concejala delegada del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, y el jefe del servicio de carreteras, Alberto Blas. El Ayuntamiento insiste en que su registro no consta la entrada del papel.

El caso empezó cuando -a primeros de mes- el grupo municipal socialista pidió al equipo de gobierno que ejecutara obras de mantenimiento de la vía ciclista. El Ayuntamiento afirmó que no podía hacerlo porque la obra no había sido entregada por la Junta. Socialistas y populares se enzarzaron entonces en un cruce de notas de prensa y acusaciones de mentir que vivió su punto álgido el pasado jueves. Ese día los socialistas sacaron a la luz un acta de entrega al Ayuntamiento de Algeciras de la vía, con fecha del 22 de diciembre de 2016, con las firmas antes mencionadas. El documento presentaba un sello de la Junta, pero no el de recepción del Ayuntamiento. Entonces, la propia Laura Ruiz mostró el mismo acta de entrega con una salvedad: no aparecía la firma de Gemma Araujo.

Según la concejala, en la reunión del 22 de diciembre no se firmó la recepción porque el Ayuntamiento entendía que algunas zonas no estaban bien ejecutadas. Ambas partes quedaron en celebrar una nueva entrevista más adelante para cerrar la entrega. Araujo dejó su cargo y fue sustituida por Federico Fernández, lo que contribuyó a que la cita quedara pendiente.

Durante una visita del delegado de Gobierno, Juan Luis Belizón, a Algeciras, el Ayuntamiento acordó con él que mandaría a la Junta el documento para la recepción firmado, y que se lo devolvería con la firma del actual delegado de Fomento. Según Laura Ruiz eso jamás sucedió. Según el PSOE sí. La Junta le da la razón a este último. Entretanto, el carril bici sigue deteriorándose.