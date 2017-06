"Los mismos taurinos no sabemos a veces defender la fiesta y darle el valor que tiene"

-¿de dónde le viene su afición por los toros?

-Nace en casa, con mi padre. Desde pequeña siempre he visto toros: televisión, radio, revistas, libros... Luego comencé a ir a los toros aquí en Algeciras y con el tiempo fui a otras plazas. También he podido pasar tiempo con personas que se dedican o han dedicado de forma profesional a este mundo.

-¿En qué momento se encuentra la fiesta?

-En un momento delicado, de cierto desasosiego. Y puede que no tanto por el fenómeno animalista, cierta demagogia política y social o la crisis, sino por cómo los mismos taurinos no sabemos, a veces, defenderla y darle el valor que tiene. Por otro lado, por ciertas actitudes nacidas dentro de nuestro propio entorno estamos desvirtuando la tauromaquia.

-¿Qué medidas se podrían adoptar para mejorarla?

-En primer lugar no esconderse, defender la tauromaquia, siempre desde el respeto y la tolerancia, claro. En segundo, asumir que, quizás, el que no es muy aficionado, o también el que sí lo es, se aburre porque no se les ofrece lo que quieren, que es emoción. Y para que haya emoción tiene que haber toro. Y en tercer lugar, creo que habría que acercar el mundo del toro al que empieza a interesarse por él. Hay que acercarlo a los jóvenes, que somos el futuro.

-¿Qué quiere transmitir con su pregón?

-Que hay que leer...; y que hay que aprender de toros para luego poder enseñar lo que hemos aprendido. Que esto no es un mundo de portadas de revistas y lujo y sangre, que hay algo más, que hay muchos valores detrás. Y que desde luego no es un mundo rancio, cerrado, casposo y atrasado, como muchos se empeñan en decir que es.

-¿Cómo hay que interpretar que sea usted la primera mujer en dar el pregón taurino de la Feria de Algeciras?

-No creo que haya que interpretarlo de forma especial. Sé que se ha valorado como algo de importancia. No digo que no lo sea, y evidentemente estoy muy agradecida. Sinceramente me parece más relevante que se haya elegido a una persona de corta memoria taurina debido a su edad. Lo que sí es verdad es que, si con este hecho puedo contribuir a que el mundo del toro se vea como menos anticuado y más abierto, bienvenido sea.

-¿Los toros es un mundo de hombres?

-Los toros es un mundo de hombres si se quiere ver solo así. A nivel profesional puede que sí lo sea. Sin embargo, eso no quita que haya habido magníficas mujeres torero y que haya muchas mujeres que toreen de forma maravillosa a puerta cerrada. A nivel de afición afortunadamente cada vez se nos tiene más en cuenta. Yo nunca me he sentido menospreciada.

-¿Cuál es el estado de salud los toros en Algeciras?

-Si a nivel general es delicado, aquí no iba a ser menos. Se ha perdido público. ¿La razón? No la sé. Pero Algeciras es plaza de segunda categoría y aquí se han dado 9 tardes de toros en Feria, sin contar otras fechas señaladas. Y de un tiempo a esta tarde tenemos dos tardes, y, cuando hay otros eventos, ni siquiera son en días consecutivos. Pero afición sí que hay, mucha y buena.

-¿Qué se le ocurre para reforzar la afición en Algeciras?

-Inversión, hay que invertir. Y no se trata de invertir dinero, que también, cuanto más atractivos sean los carteles más llamarán la atención. Hay que invertir en promoción, en formación, en facilidades para los jóvenes, en cultura, en proyectos modernos que atraigan y provoquen curiosidad. Y sobre todo sería muy importante pensar que el 50 aniversario de Las Palomas es en dos años. Debería ser un punto de inflexión.

-¿Qué le parecen los carteles de este año? ¿Qué tiene más ganas de ver?

-Son unos carteles consolidados, quiero decir, con figuras consolidadas, atreviéndome a incluir a Galván en su trayectoria en Algeciras, triunfador ya habitual. Sin embargo yo echo de menos un poco de riesgo, o de apuesta, de combinaciones no convencionales, con toreros emergentes como Roca Rey o Luis David Adame. Y quizás también otro tipo de toros, teniendo siempre en cuenta que Algeciras es plaza de segunda. Al que tengo especial interés en ver es a Garrido; creo que es un torero joven que puede tener una gran trayectoria.

-¿Quién es su torero favorito? ¿Por qué?

-Difícil respuesta. Creo que no tengo un torero favorito, que me gustan matices de muchos de ellos: la maestría de Ponce, el poder del Juli, la mano izquierda de Talavante, el capote de Morante, la lentitud de Paco Ureña, el hieratismo y la actitud de Roca Rey... Este año estoy redescubriendo a Antonio Ferrera, que no puede estar en mejor momento. Pero si hubiera de quedarme con alguno, sin lugar a dudas mi elección sería José Tomás, torero al que vi de novillero en Algeciras y al que pude conocer en persona cuando ya era figura. Creo que es un torero que ha marcado un antes y un después.

-¿Qué opina de los antitaurinos?

-Que están en todo su derecho de ser antitaurinos. El problema es cuando algunas de esas personas nos faltan al respeto, nos insultan, nos agreden o nos coaccionan; y en ocasiones lo hacen incluso patrocinados, o por demagogia o conveniencia social, política o económica. Si ellos son libres para poder manifestarse en contra de la fiesta, yo soy libre para poder ir donde me plazca, así de simple. Lo que no se puede tolerar es que tengamos que vivir con miedo o con vergüenza, eso nunca.