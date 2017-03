La mesa técnica de El Saladillo para mejorar la zona sur, un año inactiva

Un año y dos meses han pasado desde aquel 1 de diciembre de 2015 en el que se convocó por última vez la conocida como Mesa de El Saladillo. Y cada día es una oportunidad perdida. Así lo sienten y lo piensan los colectivos vecinales que forman la coordinadora Algeciras Sur, que integraron de forma activa esta iniciativa de acción cuyo motor debía estar propulsado por el Ayuntamiento, que se comprometió a articular la participación del resto de administraciones. El único objetivo era y es mejorar la imagen y calidad de vida de esta zona.

Más de 35.000 personas residen en los barrios del área sur de Algeciras, en concreto en las barriadas adheridas y llamadas a participar dentro de la mesa técnica de El Saladillo, que se planteaba como un comisionado, una figura similar a la creada en el Polígono Sur de Sevilla. El menoscabo de la imagen del barrio y la zona sur en general a través de noticias negativas, que siempre han soterrado con dureza la labor integradora y social destacando sobre lo positivo, fue una de las claves para promover la iniciativa.

El triángulo de barriadas se sitúa entre Los Pastores, El Saladillo y La Piñera, que son las que mayor número de población migrante acogen y que, por tanto, requieren de una atención más directa por parte de las administraciones. Colectivos sociales y ONG como Alternativas, Barrio Vivo y Márgenes y Vínculos realizan una labor fundamental.

El presidente de la asociación Verde y Blanca de El Saladillo, Antonio Perles, reconoce que les preocupa que la "ilusión" con la que nació la mesa técnica se está perdiendo. Algeciras Sur ha solicitado en múltiples ocasiones que se reactive sin éxito. Perles considera que desde la segunda reunión se podrían haber creado grupos de trabajo para unificar ideas en un encuentro general. "Los vecinos no se van a rendir", sostuvo.

Otro temor que refleja Verde y Blanca es qué diferencias hay entre el trabajo de las áreas municipales y lo que plantea la mesa técnica, en alusión a que "limpiar la barrriada" no debe estar dentro de los objetivos, sino que se busca un revulsivo, cambiar la imagen de El Saladillo. Perles cree que motivos ha habido de sobra para convocar una tercera reunión.

Desde La Piñera el presidente de Puerto Blanco, Leonardo Bernal, recuerda cómo se ha pasado del compromiso de todos a la nada, apuntando no sólo al Ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía, Diputación y Gobierno central, ya que todos estaban implicados. Para Bernal en la zona sur hace falta trabajar en materia de empleo, formación y crear escuelas. Puso en valor la colaboración de colectivos como Alternativas. Gabriel González, como portavoz de la asociación La Unión de Los Pastores, fue más incisivo apuntando sobre la paralización de la mesa técnica a posibles "intereses partidistas". Denunció que les perjudica que todo esté frenado. "Se está perdiendo una oportunidad, estamos cohesionados y tenemos ideas, pero los problemas siguen ahí, hace falta actuar de forma integral", no sólo a nivel de seguridad. "No es sólo marginalidad, también hay esperanza", recalcó González.

No hay que olvidar que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu, visitó Los Pastores en noviembre de 2015 y se comprometió a visitar la zona sur y conocer a pie de calle los problemas antes de entrar a formar parte de la mesa técnica, pero se quedó también en una "promesa más".

Uno de los grandes artífices de la salvación de estas barriadas son los colectivos y voluntarios capitaneados por Francisco Mena, presidente de Alternativas y Márgenes y Vínculos. Reconoce que la labor que realizan sólo "parchea" con subvenciones que llegan de la Unión Europea, pero con actuaciones tan puntuales lamenta que "no solucionamos nada". Apunta por ejemplo a los 12.000 euros recibidos para actuaciones para las Zonas de Necesidades de Transformación Social (ZNTS), que les ha dado para un programa de tres meses. Mena sostiene que hace falta ayuda para rehabilitar viviendas, para promover servicios sociales, voluntariado y así hasta lograr un plan integral de acción. "No entiendo qué miedo o reticencias hay a convocar una tercera reunión, hablamos de la zona sur en general sin estigmatizar a El Saladillo". Lamenta el presidente que la iniciativa que arrancó en agosto de 2015 se quedó en "dos titulares, dos reuniones y una manifestación".

Para Mena la mesa técnica es una "oportunidad para poner sobre la mesa la realidad que tiene la zona sur". Considera que debe estar liderada por el Ayuntamiento y en ella participar todos los agentes sociales implicados para conocer qué puede aportar cada participante. Sobre el documento base que se elaboró hace un año se podría ir trabajando, pero no ha quedado nada de eso. El presidente de Alternativa señaló que la mesa técnica nació del boom informativo y no es para "culpabilizar a nadie de la situación de El Saladillo sino para trabajar en positivo". Se trata de tender la mano entre las administraciones y una oportunidad que tiene el Ayuntamiento de lograr ayudas para mejorar la zona sur.

El alcalde de Algeciras, presidiendo la última mesa técnica en diciembre de 2015.