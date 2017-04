La medicina (XXXIX)

Se establecía en la anterior entrega, entre otras, que a pesar de haber remitido la epidemia, las inspecciones se mantenían por parte de la alcaldía: “En la visita domiciliaria girada hoy por la Comisión que presido se han encontrado las faltas de higiene y saneamientos siguientes: Patio San Antonio, números 20 y 21, una tapadera de excusado y desinfectación. Administra D. Antonio González; Calle Buen Aire núm. 12, limpieza de sumidero...”. En el llamado Puerto de la Yesera, al sur de la ciudad junto al camino de Tarifa, se ubica una casilla de control: “Para poner en Cuarentena más ó menos tiempo, cómo se hizo, á los forasteros que llegaban, por estar la Ciudad limpia y con él propósito de evitar el contagio epidémico”. Posteriormente fue traslada junto a la huerta de la Noria: “Por constituir un paso más obligado y más fácil de vigilar que El Puerto de La Yesera, y en cuyo caserío por estar suficientemente aislado y á una distancia menos exagerada, el servicio se hará con más comodidad”.Conseguir por parte del cabildo el máximo de higiene y limpieza en Algeciras, era fundamental para combatir las enfermedades, pero muy difícil de conseguir: “Vistas las dificultades conque lucha esta administración municipal para conseguir la limpieza no solo de la vía pública y de las inmediaciones del lugar poblado, sino lo que es peor aún para la de los pozos negros ó letrinas, no tanto por el número del personal dedicado á este servicio, inconvenientemente que pudiera subsanarse fácilmente, sino por cuanto la imposibilidad de verter sus inmundicias en lugar cercano á causa del emplazamiento y distribución de la población, recomiendo a V. S. que con urgencia arbitre medios para que este servicio pueda efectuarse con regularidad y con la premura que circunstancias conocidas de todos impone”. Prosigue el texto consultado: “El transportar tales materias á distancia conveniente, hecho necesario no solo en el concepto general de Higiene, sino en el especial de emplazamiento á que se ha hecho referencia, pudiera hacerse por carros ó vehículos apropiados, que una vez adquiridos por el municipio, importarían economía á esa administración y al vecindario en general que abonan unas sumas proporcionalmente mucho mayor de la que debiera á la limpieza y saneamiento de los pozos negros de sus domicilios respectivos. Bien sea por este medio ó por cualquier otro que arbitre ese municipio, urge montar ese servicio inmediatamente; y bien en una ú otra forma proceder ordenadamente y con actividad, allí donde las circunstancias sean más apremiantes á la limpieza referida. Dios G. á V.S. Algeciras 18 de Enero de 1886. El Delegado Manuel Bernes”. A pesar de la precariedad de medios, el constante trabajo de inspección no cesa, acumulándose las actividades para los integrantes de la Comisión de Sanidad Municipal: “Habiendo sido nombrado por V.S., para componer la comisión para reconocimiento de trigos y harinas y teniendo que ir a la misma hora que asistir con el Sr. Delegado, previo anterior oficio, suplico me exima de tal servicio. Sr. Tte. de Alcalde (Rúbrica)”. La necesidad de personal técnico sanitario que hiciese las inspecciones y al mismo tiempo formasen parte de la Junta de Sanidad, creaba situaciones como la que sigue: “Habiendo sido nombrado por el Sr. Subdelegado de Farmacia perito en el análisis de las harinas no me es posible atender el desempeño del cargo con que me honra. Dios g. á V. Eduardo García. Sr. Teniente de Alcalde”. Mientras tanto, el control de la estadística diaria era constante: “Alcaldía. Sanidad. Excmo. Sr. Comandante General de éste Campo. 17 de Enero de 1886. Desde las 12 del día de ayer á igual hora de hoy 2 invasiones y 2 defunciones del cólera. Tengo el honor de participarlo á V.E. para su conocimiento (Rubrica)”. En los días sucesivos, se mantendría el número de “invasiones y defunciones”. En cuanto a los enterramientos, nuevas ordenes son dadas a los sepultureros municipales: “He recibido la respetable comunicación de V.S. fecha de hoy, en la que se sirve trasladarme la que le dirige el Sr. Delegado del Gobernador Civil en esta Ciudad y en contestación de ella debo manifestarle: que desde hace días según V.S. me lo comunicó viene cumpliéndose su orden de dar sepultura solamente en cada fosa á dos cadáveres en lugar de tres, inhumándose con cal á todos y poniéndoles el cordón de la Campanilla (?), á cuantos entran en el Depósito. El Sr. Delegado en su visita, ha creído haber visto se continuaba enterrando tres cada vez en una misma fosa ha sido tal vez, según me he informado de los sepultureros por haberme quejado en las hechas anteriormente. Por lo demás puedo asegurar que he cumplido y cumpliré al momento cuantas ordenes emanen tanto de V.S, como del Sr. Delegado. (Rubrica). Al Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad”. En otro orden de asuntos, dentro de la vigilancia sanitaria con motivo de la epidemia de cólera morbo, la Comisión Municipal inspectora de “trigos y harinas”, elaboró el siguiente informe: “La Comisión nombrada por el Ayuntamiento para girar las visitas á los almacenes, tahonas y panaderías para el reconocimiento de trigos y harinas existentes en la población; la parte facultativa que formaba parate de la misma, da el siguiente dictamen. Que el trigo encontrado en la huerta conocida por la de Gertrudis, consistente en trece sacos, se haya recalentado y en estado de fermentación con numerosos insectos que alteran dicha especie produciendo el trastorno en los elementos del susodicho”. Prosigue el informe de la parte facultativa de la comisión municipal: “También se ha reconocido el trigo en el mismo local en número de cuarenta fanegas, y en otras diversos locales de la población, y aunque aparentan tener mejores condiciones que el anteriormente mencionado, es consecuencia de haberse sometido á una serie de operaciones manuales que por medio de ellas han desaparecido las propiedades nocivas antes dichas. En el depósito sorprendido en la huerta, el trigo alterado parece estaba para hacerse con el las operaciones antes dichas con el fin de refrescarlo y ponerlo en condiciones mas aceptables”. Finalizando el documento: “Este es el resultado obtenido que me apresuro á comunicar á V.S. para su conocimiento y el de la Corporación que preside. Francisco del P. Moreno (Presidente de la Casa de Socorro del barrio de San Isidro). Al Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad”. A este responsable de la Casa de Socorro de San Isidro o 1ª Tenencia de Alcaldía -como al resto de Presidentes de las tres restantes Casas de Socorros habilitadas por distritos-, se le acumulaba el trabajo: “Estando al frente de la Casa central de Socorros como Presidente, no me ha sido posible atender al servicio de inspección de mi barrio, esperando como tengo manifestado se encargue en esta comisión el concejal que siga en turnos, por serme imposible atender á otros servicios que el que me está encomendado. Francisco del P. Moreno. Barrio de San Isidro. Al Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad”.Dada la gran cantidad de huertas que en aquella época lindaban con el río de la Miel, la Junta de Sanidad procede a actuar sobre las mismas: “Contesto la comunicación que V.S. se sirvió dirigirme ayer manifestándole, que he dado la orden para que inmediatamente se cubra y limpie por los dueños de las huertas, el cause que sirve para el riego de las mismas. En cuanto á lo demás acordado por la Junta de Sanidad respecto á limpieza, que debe ser de cuenta del Ayuntamiento, daré cuenta al mismo en la primera sesión y siendo el gasto de cuantía, espero se acordará llevarlo á efecto con arreglo á las disposiciones vigentes”. Reseñándose al margen del documento: “En cuanto al saneamiento y limpieza de las orillas del río, cauce y patio del Matadero con lo demás acordado por la Junta de Sanidad se llevará á cabo con toda puntualidad. Sr. Delegado del Gobierno Civil de la Provincia en esta Ciudad”. En iguales circunstancias se encontraba el Presidente del barrio del Posito (2ª Tenencia de Alcaldía): “A consecuencia de haber sido nombrado por Vd en el día de ayer para la instalación de la nueva Casa de Socorro, no he podido dedicarme al servicio de inspección sanitaria de mi barrio, habiéndole ordenado al facultativo encargado en la desinfección procediera á verificarlo en la calle del Muro”. Prosiguiendo su información, recogiendo en la misma la falta de cobro y protesta por parte de los auxiliares: “También participo a Vd que las ropas de dos coléricos fallecidos ayer, uno en la calle del Muro y otro en la del Río, continúan en la Casa de estos, por haber manifestado los encargados de esta operación adeudársele pensión de quemas que tiene hechas. Agustín de Otero. Al Alcalde de esta Ciudad”. El responsable del distrito de la Caridad o 3ª Tenencia de Alcaldía manifestó en términos muy parecidos a los anteriores, incluyendo su queja por tener desatendido su establecimiento: “No siéndome posible en las presentes circunstancias dejar desatendida mi farmacia, no puedo atender como debiera al servicio que se me ha encomendado, no obstante, en el día de ayer y a pesar de que el facultativo encargado en este barrio no pudo acompañarme, hice sólo la visita de inspección de calles encontrándolas en regular estado, habiendo ordenado á los vecinos dónde lo creí conveniente tuvieran sus casas y escusados en el mejor aseo. En la calle Anghera o Anchera (Tapia Ledesma, M. “Historias de Algeciras I”; página 169. Ed. Imagenta 2015), casa de Manuel Patillo se encuentra ésta en muy mal estado no solo de limpieza, sino también que en una habitación duerme toda la familia que es bastante y crecida”. El responsable del barrio de la Merced o 1ª Tenencia de Alcaldía, manifestó: “A pesar de estar también encargado de la Casa de Socorro, sin embargo continuamente visito mi barrio y en el momento remedio las faltas que encuentro quedando en dar cuenta á VS lo mas pronto que me sea posible de las que no pueda remediar. Carlos Bringas. Al Alcalde de esta Ciudad”.La situación de las arcas municipales y el abono de la quema de las ropas de los cadáveres, constituían un gran problema que pasaba de institución a institución: “Comandancia Militar de Marina de la Provincia de Algeciras. Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad. El Sr. Comandante de la División de Guarda-Costas, me dice: Teniendo entendido que por el Ayuntamiento de esta Ciudad se ha de verificar el abono de las prendas quemadas por consecuencia del mal epidémico tengo el gusto de pasar á manos de V.S., la relación de las que fueron recogidas del orden el mismo en las calles Jerez número 16 y del finado Teniente de Navío de 1ª clase, 2º Comandante del Ponton Algeciras (navío heredero del célebre L’Algesiras, Tapia Ledesma, M. “Historias de Algeciras I, de. Imagenta. Pág. 75), D. Antonio Solís y Castaños; por si se sirva Vd interesar de quién corresponde el citado abono”. La estadística se perfila como un gran instrumento para combatir la enfermedad: “Adjunto acompaño á VS seis ejemplares del resumen mensual para estadística del cólera modelo nº 3 letra E. con el fin de que sean llenados con arreglo a los epígrafes que el mismo señala. Una vez lleno el citado estado deberá archivarse un ejemplar en la Secretaría de ese Ayuntamiento y remitir otro á este Gobierno con los datos correspondientes al mes á que se refieran y con la urgencia que la importancia que este servicio reclama. Sección de Sanidad al Sr. Alcalde de Algeciras. 11 de Enero de 1886”. Cumplimentándose el modelo resumen del modo siguiente: “Nombre del enfermo que entró el día 31 procedente de la calle Secano nº 4: Juan Ortega Álamo. Edad: 70 años. Estado: Viudo de Ana Pedrozo. Profesión: Arriero. Día en que falleció: El 31 de Enero á las cuatro de la tarde”. Otro: Nombre: Ana Mármol, calle Baluarte nº 9 y 1. Edad: 80 años. Estado: Casada. Profesión: la de su casa. Y si está ya buena: está mal”. La falta de datos producía ciertos roces entre las instituciones locales y provinciales: “Alcalde al Gobernador (Cádiz). El Subdelegado de Medicina no me ha dado aún los partes que se acordaron en la sesión que VS presidió a pesar de mis repetidas gestiones y por ello en mi parte de hoy he tenido que atenerme á datos facilitados por dependientes de mi autoridad y temo que en ellos estén incluidos algunas defunciones de enfermedades comunes. Adopta enérgica disposición para que el subdelegado cumpla. Constituido Ayuntamiento en sesión permanente para cumplimiento de todo lo acordado sobre medidas sanitarias y para las demás que circunstancias exijan. 3 de Enero de 1886. 3 de la tarde. M.N.”. Precisamente ese día 3 de enero, se envía la estadística, que en principio recoge un rebrote alarmante, teniendo la explicación en la observación hecha por el propio Alcalde, reseñada en el anterior escrito: “Desde las 8 de la noche anterior, hasta las 12 del día de hoy, han ocurrido 30 invasiones y 20 defunciones del cólera”. Al día siguiente las cifras enviadas reflejan mayor normalidad y equilibrio en el desarrollo de la enfermedad: “Desde las 12 del día de ayer á igual hora de hoy 5 invasiones y 6 defunciones del cólera”. A pesar de la ambigüedad en cuanto a quien debe asumir el coste de la quema de enseres, ésta sigue produciéndose como medida preventiva: “Relación de los efectos de Cama y Loza y demás […], que se llevan para quemarlos en el día de hoy: Colchón de lana 1. Colchón de sayo 1. Cobertores 2. Almohadas 2. Colcha de croché 1. Toca de color 1. Toallas 4. Pañuelos 2. Alfombras 1. Paños 2. Platos 6. Tazas 3. Vasos 2. Capa 1. Botellas 4. Jarros de lata 2. Cucharas 3. Escupideras 1”. A pesar de la epidemia, el Hospital Civil seguían cumpliendo su importante labor asistencial: “Francisco Cabello, facultativo del centro al Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad. Con esta fecha remito á V.S. El Certificado del demente Rafael Ramírez González, de cuarenta años, natural de Vélez Málaga, estado viudo, hijo de Rafael y de Antonia. El cual ingresó en este Hospital el día diecisiete del presente mes y continuando según dictamen facultativo en el mismo estado, lo participo a VS para los efectos que estime procedente”. Al margen: “El 3 de Enero se pidió la partida”. Es de alabar, la lucha y defensa por parte de la alcaldía de la época de la situación sanitaria de la ciudad con tan exiguo presupuesto. Según recoge el acta de la Junta local : “Respecto al segundo particular del Acta o sea sobre el trigo y harina averiados, el Sr. Alcalde explicó sus gestiones hechas y que varias noches al salir el pan del horno lo había reconocido y lo cree en buenas condiciones. Sobre la quema de ropas y objetos de uso se cumple en todas sus partes. Sobre el particular o sea sobre infección de casa y ropas para que esto se cumpla con la mayor exactitud y al objeto se ha encargado como Director de ella al Médico D. Julián García. Se lleva a efecto sobre los ropones y desinfección de los Cargadores, expone el inmediato cumplimiento, cuando menos de la desinfección de los Cargadores. Sobre producción de Cajas (para cadáveres), de Caridad se manifestó por el Sr. Alcalde, tener hechas la proción de ellas para cuando las necesitaran. Sobre las Casas de Socorro, manifestó el Sr. Alcalde estaba establecida una Casa Socoro con todos los útiles necesarios y los facultativos de guardia permanente con una cocina económica dónde se facilitan caldos y comidas á cuantos lo necesitan […], sobre el acuerdo de la Cartilla de la Depositaría, se ha dispuesto para su reparto al público”. Y todo ello a cargo de las arcas municipales. ¿Y hacia donde miraba el Estado?. Aquellos eran buenos tiempos para los liberales que ganaron las elecciones del 15 de enero; Sagasta, se convertiría en el apoyo de la nueva reina regente, y ésta, daría a luz al futuro rey Alfonso XIII. En definitiva, Madrid seguía estando muy lejos; pero esa, es...otra historia.