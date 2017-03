La marcha de Zara, un golpe al pulso comercial del centro de Algeciras

El Grupo Inditex tiene previsto trasladar su tienda de Zara de la calle Ancha al centro comercial Puerta Europa. El cambio supondría la pérdida para el centro urbano de una de sus locomotoras comerciales, una tienda que supone un reclamo para las compras y seguramente también para mucho más, por ejemplo visitas. Un foco, en definitiva, de dinamismo para la ciudad.

La decisión no ha sido confirmada oficialmente, pero la compañía, que negocia desde hace tiempo con la propiedad del centro comercial Puerta Europa su llegada a dichas instalaciones, le ha comunicado el traslado a la plantilla del establecimiento. Lo que no hay es fecha concretada, que haya trascendido al menos, pero la mudanza no parece inminente, sino cuestión de meses y puede que hasta no se diera en el presente año.

Que el tema no es menor lo atestigua el hecho de que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha implicado en el asunto. El regidor está realizando gestiones para que Zara permanezca en el centro de la ciudad. Ayer remitió una carta al director general del Grupo Inditex en la que destaca las virtudes del emplazamiento actual y en la que explica que el Centro Comercial Abierto, que agrupa a los establecimientos del centro urbano, maneja proyectos que harán aún más atractiva la zona.

En su misiva Landaluce también pone en valor lo beneficioso que es para la ciudad contar con una cadena como Zara en el corazón de la localidad.

El alcalde de Algeciras además mandó otra carta hace algunos meses al dueño de Inditex, Amancio Ortega, para invitarle a la ciudad, para que conociera el municipio y agradecerle la donación a la sanidad andaluza que permitió la instalación en el hospital Punta de Europa de un acelerador lineal para radioterapia con la tecnología más avanzada.

Los comercios del centro no lanzaron ayer ningún mensaje derrotista. Francisca Ríos, presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal), afirmó que la preocupación ante la noticia es "mínima". "Nosotros somos y formamos un gran centro comercial", manifestó.

Hace años la calle Ancha albergaba las tiendas de las grandes cadenas de moda nacionales. Con la crisis la céntrica vía fue perdiendo establecimientos y muchos de ellos se fueron trasladando al centro comercial Puerta Europa.

Fue hace aproximadamente cuatro o cinco años. La primera en marcharse fue Bershka, después siguió Inside y con posterioridad cerró Pull & Bear, a la que siguió Springfield. Recientemente además también ha dejado la calle Ancha Women's Secret. Además se marchó McDonald's.

En los últimos tiempos la principal arteria comercial de Algeciras se ha recuperado y, de hecho, durante algunas semanas del año pasado todos sus locales llegaron a estar ocupados, aunque las grandes cadenas textiles no han regresado al centro.

De forma paralela el centro comercial Puerta Europa cada vez ha registrado un éxito mayor. Sus locales están ocupados, en contra del aspecto que ofrecía cuando fue inaugurado, y definitivamente registra una gran afluencia de público y clientes. Tanto es así que los accesos al centro comercial se revelaron deficientes para asumir todo el movimiento de vehículos que genera las instalaciones. Se llegaron a plantear problemas serios y el Ayuntamiento, junto a la propiedad, el Grupo San José, elaboró y ejecutó un proyecto de remodelación del nudo de Pajarete que ha servido para acabar con las colas y las retenciones que se sucedían sobre todo en las épocas fuertes de compras, fundamentalmente en la campaña de Navidad.