"Me llamo Ihab, me tutelaron cinco años y a los 18 me echaron a la calle"

El pasado lunes, Abdesamad y Abdesalam tuvieron que dejar el centro en el que residían desde que entraron en España de manera clandestina. Llegaron de su país, Marruecos. Como entonces eran menores, fueron tutelados por la Junta de Andalucía. Pero han cumplido 18 años de edad y su situación ha cambiado de manera radical. Les han entregado un documento que les autoriza a permanecer en territorio español durante un año pero sin permiso de trabajo. Ayer, acompañados por unos veinte jóvenes que viven esa misma situación, por voluntarios que les ayudan y por miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), demandaron en Cádiz una solución que les permita integrarse en la sociedad, no verse en la calle.

Porque ahí están, en la calle, remarcó ayer Michel Bustillo, delegado de la ong Voluntarios por Otro Mundo, que dispone de dos casas en Jerez y una en Algeciras en las que acoge a jóvenes que han dejado de estar tutelados por la Junta al cumplir los 18 años. Las casas de Jerez carecen de sitio para Abdesamad y Abdesalam, los pisos están repletos. "Estamos atendiendo a 25 jóvenes extutelados, sin medios apenas y haciendo todo lo que podemos", explicó Bustillo, muy enfadado ante esta situación.

"Es que me duele el alma por los dos del lunes", dijo, "porque andan por las calles de Jerez deambulando todo el día entero. Porque no tienen dónde ir. No tienen familia, no tienen red social. Y la Junta de Andalucía, el lunes pasado, desde un centro de la provincia, los ha dejado en la calle. Ya no sabemos cómo decirlo. Esta semana hemos ido a ver al Defensor del Pueblo Andaluz, que estaba en Cádiz, y nada, y nada, y nada. Hemos movilizado a gente voluntaria para venir aquí, han puesto sus coches, porque no tenemos recursos para venir".

Bustillo cree que ha llegado el momento de que las administraciones tomen cartas en el asunto, de decir basta ya. "Si los acogen y los meten en los centros de menores y los tutelan, no deben luego desampararlos, no deben abocar a estos jóvenes a la exclusión. Estoy muy cansado de las políticas migratorias, de las políticas nosequé, ya está bien de planes... Reclamamos documentación en condiciones para que estas personas se puedan insertar. Y techo, recursos, viviendas. Viviendas de protección, de la Junta, de los ayuntamientos... ¿No es capaz la Administración de poner viviendas para estos chicos? Ya no sabemos qué hacer".

"Estuve seis meses en el centro para menores, tutelado, y ahora, a la calle. En Jerez. Entré en España en un barco, subiendo por la cuerda", explicó Abdesamad.

"Yo también estoy en la calle, en Jerez. Estoy todo el día dando vueltas por ahí. Esto es lo que hay. Estaba en el centro para menores y estudiaba, pero ahora no puedo ni estudiar", dijo Abdesalam, que está con un tratamiento médico.

"Una administración los tuteló y una administración los mandó a la exclusión social. Esta mañana he entrevistado a otro chico que quedará en la calle en breve", protesta Michel Bustillo.

Ihab, que reside en una casa de la ong Voluntarios por Otro Mundo, relató su experiencia. "Tengo 19 años. Estuve cinco en el centro para menores y al cumplir 18 años me echaron a la calle. No podía terminar mis estudios, con la enfermedad que tenía, no podía conseguir medicinas. Gracias a Voluntarios por Otro Mundo estoy ahora haciendo un grado de Cocina, que es mi sueño que tengo que cumplir. Y gracias al deporte he podido renovar los papeles. Juego en la selección española de fútbol para amputados".