Los juicios y las sentencias del Juzgado de lo Social acumulan meses de retraso

El Juzgado de lo Social de Algeciras, que da cobertura a todo el Campo de Gibraltar, acumula meses de retrasos en los señalamientos de juicios y en las ejecuciones de sentencias. El órgano, el único para toda la demarcación, está colapsado por su sobrecarga de trabajo y transcurre el tiempo y no se crea un segundo juzgado de esta jurisdicción en el partido judicial algecireño. La situación se ha agravado en los últimos tres meses por la baja de un funcionario, cuyo sustituto no llegó hasta ayer.

La creación un segundo Juzgado de lo Social es una necesidad imperiosa según ha resaltado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Defensora del Pueblo y según reconoce incluso la propia administración.

El colectivo avisa de que los fallos judiciales se quedan en "vía muerta" en temas muy delicadosLa Junta insiste en que está a la espera de que el ministerio autorice el nuevo órgano prometido

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta denunció ayer que la situación es "insostenible" porque se han cumplido tres meses sin que el juzgado esté tramitando las ejecuciones de las sentencias.

"A los retrasos de meses en los señalamientos de juicios y la posterior demora en las sentencias, debido al atasco de asuntos, se suma ahora un tercer factor: el colapso en las ejecuciones de las sentencias, que convierten a éstas últimas en papel mojado", indicó el presidente del colegio, José Blas Fernández.

La falta de funcionarios para tramitar estas ejecuciones "dejan las sentencias en vía muerta, perjudicando a los justiciables en asuntos muy delicados, trabajadores con situaciones de desempleo, indemnizaciones, reconocimiento de pensiones, y también empresas afectadas por temas complejos de los que pueden depender su futuro y viabilidad", continuó Fernández.

"La ejecución es el proceso final para que un asunto resuelto por sentencia judicial se cumpla, pero la paralización de las mismas está generando desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en materia social y laboral del Campo de Gibraltar", agregó el presidente del Colegio de Graduados Sociales. El colectivo advierte que la justicia social en el Campo de Gibraltar sufre una "parálisis total".

En su memoria de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reseñó que el Juzgado de lo Social de Algeciras no solo fue el órgano de esta jurisdicción con mayores ingresos de toda la comunidad autónoma, sino que los 2.346 casos que recibió supusieron casi el doble de la media de los segundos jueces de lo Social más saturados de Andalucía, los de Sevilla.

José Alberto Ruiz, juez decano del partido judicial de Algeciras, avisó ayer de que no sabe cuánto tiempo podrá seguir aguantando el ritmo de trabajo que sobrelleva el titular del Juzgado de lo Social.

"Ignoramos por qué no se ha creado todavía el segundo juzgado y en qué situación se encuentra el proyecto. Mientras no se ponga en marcha, el problema no solo no se va a paliar, sino que se va a ir agravando", expuso el magistrado, que lamentó el tiempo que tarda la administración en sustituir las bajas de los funcionarios.

Europa Sur intentó ayer sin éxito consultar al Ministerio de Justicia sobre las previsiones de creación del nuevo Juzgado de lo Social para Algeciras.

La Defensora del Pueblo abrió en junio de 2016 una actuación de oficio en relación con la situación de la jurisdicción social en Algeciras. Trasladó el asunto a la subdelegación del Gobierno en Cádiz, que le comunicó en octubre pasado que la puesta en marcha del citado órgano no podía ser autorizada por la entonces interinidad del Gobierno.

La Junta de Andalucía incluyó en sus presupuestos de 2016 las partidas precisas para el funcionamiento de un segundo Juzgado de lo Social en el partido judicial algecireño. Ayer insistió en que no puede poner en marcha este órgano hasta que el ministerio no apruebe la nueva plaza.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, reclamó en febrero al Gobierno en una Conferencia Sectorial de Justicia que agilizara la creación de los nuevos juzgados que comprometió en 2015, 13 en territorio andaluz, uno de ellos el de lo Social de Algeciras.

De Llera instó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a aclarar si el número de órganos a crear seguía vigente y a esclarecer las previsiones de su puesta en funcionamiento con el objetivo de realizar las previsiones presupuestarias correspondientes en cuanto a medios materiales y humanos dependientes de la comunidad autónoma.