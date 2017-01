De 76 a 5.000 juguetes repartidos

La Navidad ha dejado de entenderse sin el puesto que cada año instala en la Plaza Alta la asociación benéfica Reyes Magos 98. En 2018 cumplirá dos décadas de vida este colectivo, cuyo fin altruista es que no se quede ni un niño sin juguete el 6 de enero. Su presidente, Francisco Carrascal, está viviendo un penúltimo año al frente "estupendo", como él mismo reconoce. El cansancio y el peso que conlleva impulsar cada año la campaña le ha hecho replantearse seriamente su continuidad y tras la próxima Navidad echará el freno.

Era pesimista Carrascal y creyó que en el pasado octubre no habría juguetes y ya puede decir que Reyes Magos 98 ha llegado a los 5.000 niños en esta campaña. Aún quedan por recoger juguetes, pero con lo que espera podrá incluso hacer acopio para la próxima temporada. Este año entre lo comprado, donado y recogido por centros educativos e instituciones han alcanzado alrededor de 6.000 juguetes, aunque después lo revisan -en caso de posibles desperfectos- y se quedan con en torno 4.000 o 5.000.

Los presentes que reparten llegan, no sólo a los niños de Algeciras, sino que van regalando sonrisas por todo el Campo de Gibraltar, y a otras parte de Andalucía y España. De hecho han enviado muñecas de trapo incluso a Sierra Leona.

El mercadillo de la asociación, instalado en la Plaza Alta, vivirá su gran jornada mañana jueves, 4 de enero, coincidiendo con el Arrastre de Latas, pero en el día a día están abiertos con juguetes a precios asequibles. Los juguetes recogidos a lo largo de esta campaña los han repartido ya días atrás a diferentes colectivos. Siempre quedan puntualmente algunos regalos que piden los colectivos para cubrir esas necesidades de los pequeños. Como anécdota recordó Carrascal que el año pasado a las doce de la noche de Reyes le pidieron una guitarra de juguete y tuvo que buscarla en el almacén.

Aunque suene a crónica de un "adiós" anunciado, Carrascal afirmaba ayer de nuevo a este diario que "el año que viene lo dejamos". Aunque esta vez parece que no se arrepentirá como años atrás movido por su propia voluntad solidaria. "Llevo varios años diciéndolo pero ya mis hijos no me dejan más porque hace tiempo me dio un infarto y no quiero que se repita porque, quieras o no, son sofocaciones".

Carrascal cada vez que ve llegar octubre sin juguetes emocionalmente se resiente, o que empresas que ayudaban a la asociación ya no lo hagan. Mantener esta campaña tiene un coste económico y a ello le suma el dinero que pone de su bolsillo, ya que no sólo hacen falta juguetes, sino también pilas, detergentes para lavar peluches y ropas, gasoleo o seguros.

Desde 1998 lleva Carrascal al pie del cañón de Reyes Magos 98 y ya en 2018, al cumplir dos décadas, quiere cerrar el círculo. "Se hará el año que viene y acabo, es la idea". Su deseo no es que se pierda esta iniciativa y espera que alguna persona la continúe, para lo que incluso se presta como ayudante, pero lo que no quiere es la responsabilidad de capitanear el barco. "Es difícil porque aquí estamos dos persona", explicó el presidente de la asociación. A veces encuentran la ayuda de sus hijos, pero no siempre pueden estar. "Somos dos, mi mujer y yo, ella se pasa hasta las tantas peinando muñecas y yo revisando puzzles, que te sientas con uno de 2.000 piezas y te falla una y lo tienes que tirar".

Francisco Carrascal empezó en 1998. Como hermano mayor de la cofradía del Carmen y el Mayor Dolor detectó esa necesidad de juguetes. Recibió muchos juguetes del entonces director del conocido centro comercial Simago y estuvo arreglándolos. Repartió los juguetes a una casa de acogida por la zona de Adoratrices. Hace veinte años el primer reparto fue de 76 juguetes. Ahora el colectivo Reyes Magos 98 y su presidente a la cabeza, a sus 76 años, son conocidos por muchísima gente y le reclaman desde todas partes.

Reyes Magos, con Carrascal y su mujer al mando, empiezan la rutina sobre las seis de la mañana. Preparan las cosas y llegan para montar el chiringuito sobre las siete y media de la mañana a la Plaza Alta y sobre la una y media empiezan a recoger. Venden juguetes que no tienen cajas, cedidos por grandes superficies o particulares, y otros que compran directamente en fábricas para revender y comprar más juguetes. Venden desde libros, muñecos o artículos pequeños.

Los niños a los que les llegan los juguetes de la asociación benéfica agradecen cualquier cosa que se les de porque muchos no tienen ni televisión. Son muy agradecidos porque "son niños que no tienen nada, otros tienen mucho yo se deberían acordar del que no tiene", explica Carrascal. Este año Carrascal se ha vestido de paje real y aunque su motivación es hacer feliz a los más pequeños, tiene a los suyos propios, en concreto son siete sus nietos. A ellos les encanta los reyes, el presidente de Reyes Mayos a sus hijos les ponía un juguete y esa tradición la mantienen ellos ahora con sus hijos.