Una joya al alcance del mejor postor

La originalidad y creatividad serán claves para aquella persona o empresa que quiera darle vida al Parque del Centenario de la Punta de San García. Esta pequeña puerta de entrada al Parque Natural del Estrecho puede ser una de las joyas turísticas del futuro de Algeciras. En cuestión de semanas el pliego de condiciones para adjudicar la explotación de su uso y aprovechamiento se hará público por parte del Ayuntamiento, pero Europa Sur ya ha podido conocer que saldrá a licitación sin un presupuesto base, aunque teniendo en cuenta que hay una inversión mínima a realizar por motivos de seguridad. A partir de ahí, el importe que se ofrezca por parte del interesado está abierto a la imaginación.

El Ayuntamiento quiere que este enclave paisajístico tenga vida y esté bien conservado, por ello ha trazado un plan de explotación por el cual la misma persona o empresa que gestione la cafetería se ocupará del mantenimiento del Centenario y, a su vez, de gestionar visitas turísticas en el entorno y el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera. La administración entiende que es una manera de asegurar su uso y conservación.

No queremos hacer una cosa sencilla, el Parque del Centenario no es cualquier parque"

En 2013 el gobierno local ya sacó a licitación por 153.394 euros la explotación de la cafetería, incluyendo una cláusula sobre la adecuación de la terraza por 13.504 euros. Pero este modelo no funcionó, no llegó a adjudicarse el uso de este servicio y eso obligó a trabajar por otra opción que resultara más rentable. "El tiempo ha demostrado que esta idea -la primera- no ha resultado beneficiosa para nadie", explica la concejal de Medio Ambiente, Laura Ruiz. Iban grupos reducidos a disfrutar de un café o una buena estancia con vistas pero en cuanto al uso y el disfrute del parque seguía todo igual.

El canon anual mínimo será de un euro, a lo que se suman una serie de criterios de valoración de oferta que irán añadiendo puntos hasta llegar a 35. Hay requisitos mínimos que debe asumir el adjudicatario, a partir de ahí todo lo que quiera mejorar para sus ganancias será en su beneficio. Es obligatorio el seguro de responsabilidad civil -700.000 euros-, porque la legalidad lo marca, así como una póliza de daños al ser parque natural de 520.000 euros.

Entre las condiciones que marca el pliego que pueden favorecer la adjudicación de la explotación están: elaborar un diagnóstico inicial, un plan de ejecución de servicios, detallar la formación que tendrá el personal, un plan de mantenimiento de instalaciones de limpieza, desinfección y autoprotección adjunta, añadiendo un plan de sostenibilidad ambiental.

Con inversiones económicas también se puede marcar la diferencia aportando propuestas para mejorar la seguridad de todo el complejo que eviten los actos vandálicos, como puede ser la instalación de una cámara o contratar un servicio de vigilancia nocturna. Otra condición a valorar en el pliego está en la dotación de personal para atraer a visitantes extranjeros en el Centro de Interpretación de la Biosfera, e incluso aportar elementos constructivos como puede ser la implantación de una red Wifi. "Todo son variables para sumar puntos", explica Ruiz.

Una de las condiciones impuestas en el pliego es que forme parte de la Oferta Educativa Municipal ofreciendo visitas gratuitas a escolares. Cobrar la entrada a la Reserva de la Biosfera depende del adjudicatario, pero no se le pedirá a aquellos que acudan de forma ordinaria a visitarlo.

La concejal de Medio Ambiente aseguró que el Parque del Centenario seguirá estando abierto a la gente, pero además dando servicios. Como ejemplo Ruiz señaló que el adjudicatario puede organizar excursiones con clubes o asociaciones, ofrecer visitas guiadas y un almuerzo con precios fijados. "La originalidad y creatividad del adjudicatario" tienen por tanto vía libre.

Ruiz señaló que sólo falta una valoración de Turismo para incluir visitas guiadas en el pliego, pero salvo eso está cerrado y revisado por Secretaría General. Han tomado ejemplos de otras ciudades, aunque el Parque del Centenario sea especial al mezclar parque natural. "No queremos hacer una cosa sencilla, no es cualquier parque".