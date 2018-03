La interesante historia de las cajas de cartón

La historia de la caja de cartón comienza a escribirse a comienzos del siglo XIX, y eran utilizadas en un juego de mesa que emulaba algunas acciones de guerra. Algunos años después a finales del mismo siglo aparece en el mercado la primera caja de cartón plegable, un invento que cambiaría la manera en la cual las personas almacenaban y enviaban los artículos que producían. Con el pasar de los años la caja de cartón se convirtió en uno de los embalajes más utilizados en el mundo ya que las diferentes empresas mejoraron el cartón industrial para convertirlo en un material muy resistente y de mucha utilidad.

Una historia realmente interesante, la empresa que le dio uso a las cajas de cartón como artículos de almacenaje seguramente no tenía ni idea del gran negocio que tendría en sus manos y de la importancia que tomarían las mismas en el curso de la historia y es que diariamente en el mundo se producen y se utilizan millones de cajas de cartón.

En España la cosa va por el mismo camino, diariamente son muchas las personas y empresas que utilizan muchas cajas de cartón y es por ello que es tan importante saber dónde podemos conseguir cajas de cartón baratas pero de una enorme calidad. Para conseguir las mejores cajas de cartón del mercado debemos confiar en empresas que se dediquen completamente a la producción de las mejores cajas del mercado y que además apuesten por hacerlo a un precio que sea competitivo en un mercado tan complicado como el actual.

Los usos de las cajas de cartón son muy amplios y podemos encontrar entre los más comunes:

Cajas de cartón para hacer envíos a diferentes partes del país de todo de tipo de productos vendidos en tiendas online o incluso en tiendas físicas. Cuando enviamos productos que puedan romperse o dañarse es recomendable embalarlas con plástico de burbujas para evitar problemas con la persona que recibirá el mismo.

Las cajas son imprescindibles para realizar una mudanza, en pocas palabras, no hay mudanza si no contamos con cajas de cartón. Además es importante contar con cajas realmente resistentes para que no dañen en medio de la mudanza y perdamos o se dañen nuestras cosas.

No hay mejor manera de hacer publicidad que enviando nuestros productos con cajas personalizadas con el logo de nuestro producto o empresa.

Existen productos como los vinos que deben ser vendidos en cajas especiales, sobretodo en el caso de envíos de grandes cantidades de botellas, es por ello que un uso especializado de las cajas de cartón tiene que ver con la venta de vinos.

Las cajas de cartón tienen una historia muy interesante y seguramente seguirán siendo artículos realmente importantes para la vida cotidiana por muchos años más, es por ello que es recomendable tener el conocimiento de los mejores productores de cajas de cartón en España.