Los independentistas recuperan la imagen exterior

"Estaban muertos, lo del Parlament fue un escándalo internacional, y ahora han resucitado". Un periodista madrileño acreditado en Cataluña desde hace cinco años para seguir el procés resume así lo sucedido desde los pasados 6 y 7 de septiembre, cuando los partidos independentistas de Cataluña mostraron al mundo hasta dónde estaban dispuestos a llegar para imponer a la mitad de catalanes una separación traumática de España. Sin respaldo legal alguno, y en contra de las propias garantías jurídicas de la Cámara, aprobaron las dos leyes de desconexión y se declararon en rebeldía frente al Estado y al Tribunal Constitucional. El periódico Liberation, claramente de izquierdas, colocó la palabra "golpe" en su portada. Ayer, el independentismo se mostraba victorioso.

En la plaza de Sant Jaume, debajo del mismo balcón donde Companys proclamó su república el 6 de octubre de 1934, los concentrados cantaban sus himnos patrióticos. "Nos vamos, no quiero saber nada de Cataluña para abajo, esto no tiene vuelta", me explica una alta funcionaria de la Generalitat. Y sigue: "El problema de España con nosotros se llama 15.000 millones de euros; si no fuese así, ya nos habrían dejado irnos porque nos odian". 15.000 millones es el saldo negativo entre el dinero que se recauda en Cataluña y el que dispone la Generalitat. La cifra es exacta, la tienen muy estudiada. Le explico que no es así, que no veo ese odio. "Pues si no lo hay, lo que está claro es que el Gobierno español lo explica muy mal", apunta un compañero que está a su lado.

El golpe institucional del 'Parlament' abrió la oportunidad para aplicar el artículo 155

Pues, eso, resucitados. Ahora tienen el eco internacional que nunca tuvieron. La Unión Europea, Alemania, Francia e Italia expresaron ayer su apoyo a Rajoy y al orden constitucional, pero el titubeo es palpable. La frase del portavoz del jefe de la Comisión Europa, Margaritis Schinas, lo resume: confianza en Rajoy, pero con la advertencia de que "la violencia no puede ser un instrumento político". El Parlamento Europeo tratará mañana en pleno el asunto catalán y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Rasal Al Hussein, señaló que se sentía "muy perturbado". El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llamó a evitar "la escalada y el uso de la fuerza". Rajoy confío en evitar la representación del referéndum con medidas judiciales y policiales, y es evidente que fallaron las dos: ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni el Ministerio del Interior impidieron que las urnas llegasen a los colegios abiertos. Es verdad que los Mossos no colaboraron, pero esto ya era evidente desde hacía una semana. Las explicaciones sobre cómo se repartieron las urnas llega al pitorreo: en el pueblo gerundés de Puigdemont la tenía escondida el cura, todas llegaron desde Francia y los activistas las fueron repartiendo por las poblaciones.

Y a todo ello se suma la actuación policial, la verdadera bomba de oxígeno de los independentistas ante la opinión pública catalana e internacional. Los vídeos de las cargas en Barcelona y en muchas otras poblaciones más pequeñas se han viralizado; la TV3, volcada sin complejos en la causa, los repite como un mantra.

En septiembre, la opinión pública, incluida la catalana, era bien distinta. Pero ni Mariano Rajoy ni el PP pusieron en marcha el mecanismo de intervención del artículo 155 de la Constitución, que le hubiera permitido, de modo proporcional, ir asumiendo funciones de la Generalitat: por ejemplo, el cuerpo de Mossos, las cuentas y la Consejería de Educación, básica en la planificación de la logística del referéndum. Rajoy lo confío todo a la Fiscalía General del Estado, que además fue desplazada el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La juez dio una instrucción que resultó ser contradictoria: impedir la votación sin alterar el normal discurrir de la convivencia ciudadana. Es decir, freír el huevo sin romperlo. A eso es a lo que se han agarrado el Govern y el cuerpo de los Mossos.

Y, de momento, Mariano Rajoy no cambia de estrategia. Carles Puigdemont ha declarado que proclamará la república catalana en días, pero la respuesta del Gobierno es que va a estudiar las recomendaciones que le hicieron ayer el socialista Pedro Sánchez y el líder naranja Albert Rivera. Ah, y que la semana que viene irá al Congreso. Y que espera a ver qué pasos da Puigdemont, el dueño de la agenda política en España. Sólo Rivera le solicita que aplique el 155, porque Pedro Sánchez, que siempre lo ha dudado, está ahora más receloso después de los sucesos del domingo. La agenda independentista va a ir pasando páginas, ése es su plan: cada día que transcurre avanzan, hacerles retroceder se pone cada vez más caro.