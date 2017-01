Un homenaje paranormal

Hablar de ufología en Algeciras es hablar de Andrés Gómez Serrano. Falleció el pasado 23 de enero a los 82 años y su recuerdo aún sigue muy presente entre los aficionados al mundo del misterio. Su familia guarda multitud de archivos, planos, expedientes, vídeos, etcétera. Un material que durante años se ha mantenido clasificado. Mañana la familia descubre a las 19:00 en el Centro Documental José Luis Cano una exposición en su memoria en la que se recogen archivos tanto de su época como inspector jefe de la Policía Local como de su legado como pionero de la ufología.

Su hija Silvia es una de las encargadas de comisariar esta exposición, en la que se desvelará desde una carta del secretario del Obispo de Sevilla, alertando a Gómez de un encuentro extraordinario, hasta recortes de publicaciones en las que colaboraba, como Año cero, y fotografías. El ufólogo tenía más de 30 expedientes de casos de Objetos Volantes No Identificados (Ovnis) en el Campo de Gibraltar. Entre su legado también se encuentra una grabación de más de 20 minutos de una estela luminosa sobre Botafuegos. Le decían el "lobo solitario" ya que no era raro verle en los montes de Punta Carnero por la noche observando el cielo.

En la muestra que mañana se inaugura apenas habrá espacio para mostrar el vasto legado de Gómez, por eso espera la familia descubrir más objetos en otra exposición en marzo o abril, aunque también han puesto a disposición del Ayuntamiento y de la ciudad el legado del padre, para que pueda ser consultado en una biblioteca o sala de estudio.

Gómez poseía archivos desde 1976, año del que data el "primer encuentro extraño" como él lo llamaba. Su hija recuerda cómo fue de "los primeros en dar la cara públicamente contando su propia experiencia haciendo el servicio militar". Colaboró junto a personas de la talla de Jiménez del Oso, Enrique de Vicente, Javier sierra, J. J. Benítez, José Antonio Caravaca o Sergio Gutiérrez. "Más de sesenta años avalan la trayectoria de este hombre que fue, es y será historia de Algeciras", señala la familia.

Como detalle se expondrán algunos planos a mano de avistamiento de Ovnis, ya que entonces la gente no llevaba una cámara en la mano como ahora. De hecho, Gómez siempre decía que "internet es el peligro número uno de un ufólogo porque todo lo que aparece no es verdad". Otra de las novedades de la muestra será un libro que escribió y del que no se tenía referencia, que ha recuperado la familia.

Uno de los casos paranormales más curiosos que se recordarán en la muestra es el avistamiento por parte de un vecino de Pelayo de un platillo volante con un humanoide dentro, y cuando Gómez fue a buscar la zona apareció un terreno de dimensiones como una plaza de toros con los restos como de una barbacoa.

Pero no todo era paranormal. Gómez también destacó como primer jefe de Tráfico. Fue el promotor de la peatonalización de la calle Ancha, impulsó la creación de Protección Civil. En su currículum puede presumir de inventar la prevención de accidentes en curvas con rasante y fue galardonado por varios ayuntamientos de Andalucía por su colaboración en temas tráfico. Hasta la base aérea de Rota contó con su colaboración para dirigir y organizar el tráfico aéreo. Un hombre que, desde luego, no fue indiferente para sus paisanos.