De la heroína a la adicción al móvil

El consumo de drogas ha evolucionado en las últimas décadas y la presencia de la heroína vuelve a irrumpir con fuerza en Algeciras mientras que las adicciones sin sustancia van cobrando protagonismo, aunque con apenas incidencia en los tratamientos ambulatorios para hacer frente al "enganche" a videojuegos, internet o móviles. Estas fueron algunas de las claves que se pusieron ayer sobre la mesa en las Jornadas El nuevo mundo de las drogas, organizadas por la coordinadora Barrio Vivo.

El Centro de Tratamiento de Adicciones de Algeciras (CTA) registró en 2016 un total de 118 demandas de tratamiento por consumo de cocaína, con una mínima bajada del 12,6% con respecto al ejercicio de 2015. Mayor fue la caída en los casos de alcoholismo para los que se reclamó ayuda, 103, un 43,1% menos que el año anterior. El centro local registró el 12,5% de las atenciones a nivel provincial.

118Demandas de tratamiento. En el CTA de Algeciras por consumo de cocaína en el último año. Es en una situación crítica. Si no sabemos qué se consume no podemos hacer mucho"

Sobre el consumo de cannabis fueron 71 las personas que acudieron al CTA en busca de tratamiento, un 38,8% menos que en 2015. En cuanto a otras adicciones el centro registró demandas de ayuda en nueve casos por opiáceos, 15 de hipnosedantes, uno de psicoactivas, 30 de tabaco, siete de juegos patológicos y 23 mezcla de heroína y cocaína.

Las jornadas de Barrio Vivo contaron con la presencia de tres ponentes ilustrados empezando por ex Defensor del Pueblo Andaluz y ex presidente de Alternativas, José Chamizo, que dirigió su intervención a explicar la evolución del consumo; el segundo ponente fue el director del CTA, Francisco Gallardo, que habló sobre las adicciones comportamentales; y finalizó el encuentro con la comunicación Cambios en el perfil del drogodependienteÁlvaro Álvarez Díaz, psicólogo clínico y director de la comunidad terapéutica Montenegral.

El director del CTA acercó el foco a otro aspecto del exceso de consumo, en referencia a las adicciones sin sustancia: las pantallas, videojuegos, móviles, internet, compras compulsivas, sexo, trabajo, culto al cuerpo, dependencia emocional y de grupos de manipulación psicológica. En el centro de tratamiento algecireño no hay muchos casos referidos a estas adicciones.

Gallardo hizo especial hincapié en que la incidencia de demanda de tratamiento por adicciones sin sustancia es casi inexistente en la ciudad, pero no quiere decir que no exista preguntando en este caso cuánta gente en Algeciras no es adicta al móvil o tiene dependencia a internet.

A nivel provincial en 2016 hubo siete demandas por adicción al móvil y a 13 por internet. El director del CTA reconoció que ahora mismo a este problema no se le está viendo "las orejas al lobo", señalando que dentro de un tiempo dará la cara el problema y hay que estar preparados. "Estas adicciones no requieren tratamiento farmacológico", sino de psicólogo y de apoyo familiar.

Chamizo inició su intervención señalando que hoy día lo más consumido son sedantes o hipnóticos. "La crisis ha llegado a todos menos a las farmacéuticas", ironizó. Hizo referencia a 35 nuevas sustancias que se están consumiendo en España y a las que hay que tener en cuenta. Señaló que la droga ha existido siempre pero que surjan nuevas exige preparación para combatirlas. El policonsumismo es lo que más incidencia ha tenido e la comarca.

El ex Defensor del Pueblo recordó que la comarca ha sido "pionera" en los movimientos asociativos contra la droga atacando al narcotráfico y apoyando al toxicómano. De hecho, evidenció que lo que preocupa a la sociedad no es la droga sino la inseguridad ciudadana que se genera a su alrededor. Chamizo explicó que le preocupa el presente y el futuro porque en el ámbito de las drogas "no se sabe dónde vamos". Afirmó que se habla de cocaína porque es lo último que se escucha pero hay muchas más como la ketamina o la burundanga. "Estamos en una situación crítica en consumo y si no sabemos qué se consume no podemos hacer mucho". Sobre la heroína calculó que han podido morir en el área comarcal en torno a 1.800 personas, toda una generación.

Sobre la evolución del consumo, fijó la vista en la llegada del hachís en la década de los 70. Más tarde irrumpió la heroína que duró desde finales de los 70 y principios de los 80 hasta alcanzar los 90, apuntando que el perfil cambió a jóvenes que se movían en ambientes más marginales o de familias desestructuradas. La lucha contra la droga marcó otra época y apareció la metadona y el Sida, con gran incidencia en la comarca. Tras esa crisis llegó el fenómeno de la cocaína en el que aún, de alguna manera, se está. La consecuencia más grave de este consumo está en las patologías referidas a adicciones de droga y problemas mentales. Ahora, sin embargo, Chamizo apuntó que se está volviendo lentamente al consumo de heroína: "Esperemos que no sea tan cruel como fue". Esta droga ha vuelto a aparecer en el mercado y lo ha hecho con mucha fuerza. En EE.UU. está causando muchas muertes en estos dos últimos años.

Las jornadas fueron inauguradas por el presidente de Barrio Vivo, José Díaz, que explicó que el objetivo es conocer estas nuevas drogas y sus consecuencias. Acompañó el acto el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ángel Gavino, que destacó el carácter pionero comarcal en las movilizaciones contra la droga reconociendo que hoy día el mundo de la droga presenta desafíos y hay que estar preparados.

La concejal de Bienestar Social de Algeciras, Paula Conesa, por su parte destacó el trabajo coordinador que realiza el Ayuntamiento con Barrio Vivo y la delegada del rector de la Universidad de Cádiz en el Campus Bahía de Algeciras, Inmaculada Santiago, hizo valer como sede de las jornadas el compromiso de la universidad con el entorno.