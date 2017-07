La gran olvidada de Algeciras

Es sábado a mediodía y el calor aprieta en la playa del Chinarral. A pesar de estar en un enclave privilegiado, resguardada tanto de forma natural como artificial al abrigo del puerto, no es una playa muy conocida ni siquiera entre los propios algecireños. En comparación con El Rinconcillo y Getares, la afluencia de bañistas es muy limitada. El día acompaña, pero no hay ni una veintena de personas. Algunas de ellas ni siquiera se encuentran allí por placer.

Para muchos, la playa de El Chinarral está desaprovechada. No son pocos los que denuncian el abandono al que se encuentra sometida por parte del Ayuntamiento, no recibiendo los mismos cuidados que las dos principales playas de la ciudad.

Aun así, hay quien acude frecuentemente a ella para pasar el día. Es el caso de Alfredo Vázquez, que lleva viniendo "toda la vida". "Las construcciones se han comido la playa", cuenta. Tras el Chinarral, se encuentra la urbanización del Campo de Golf, en la que no son pocos los chalets y casas de gran tamaño. Catalina López, que ha acudido con él, afirma: "Siempre ha sido nuestra playa. Veníamos incluso andando desde La Piñera".

Alfredo comenta que va allí "todas las semanas porque me gusta más. Está resguardada. Tiene buen servicio, pero está sucia". Aunque ya se habían istalado en otras ocasiones, es la primera vez que Catalina ve los módulos. "Este año han puesto baño. Las duchas también las han arreglado. Les han puesto una plataforma de hormigón", comenta. Coincide con Alfredo en que el problema está en la limpieza.

Maikel Jacobs también viene todos los fines de semana. "Es la que más me gusta de Algeciras. Es muy tranquila". Para Manuel Pelayo, la playa es un buen lugar para concluir sus paseos. "Vengo andando, me doy un baño y luego vuelvo a casa para la hora de comer". En su caso, elige El Chinarral porque "es la que me pilla más cerca de casa".

Para proteger a los bañistas ante cualquier circunstancia imprevista, la playa cuenta con socorristas. Cristian Correro, que se encuentra en ese momento de vigilancia, explica que solo realizan servicio durante los fines de semana. "Hay un montón de gente los sábados y domingos", afirma. No le toca trabajar habitualmente en El Chinarral. "Vengo una vez al mes desde Getares, donde suelo trabajar. Nos turnamos esta playa. Por la tarde viene otro compañero". El problema que observa es que falta dotación para realizar su trabajo. "Haría falta una torre de vigilancia. Además, tengo que cargar con todo el material desde Getares", demanda.

Uno de los problemas que tiene la playa y que ahuyenta a posibles visitantes es la acumulación de algas en la orilla. María del Mar Camacho, operaria de limpieza, afirma que "la suciedad es la normal cuando vienen bañistas". El problema principal son las algas, pero las están retirando. El otro día vino un camión". La orilla vuelve a estar repleta de ellas. María del Mar comenta que "esta semana con el temporal todo se ha vuelto a llenar otra vez".

Para Sergio Ríos, otro bañista, "si no fuera por la cantidad de algas que hay, sería una muy buena playa". Manuel Pelayo afirma que el agua está limpia, pero que desconoce de dónde salen tantas. A Catalina López, al contrario que a los demás, no le importa su presencia. "Con las algas no pasa nada. Las trae el mar", reflexiona.

En cuanto al agua, hay consenso. Rafael López, que acude a bucear, prefiere esta playa porque "el fondo no es profundo y está lleno de vida. No se ve nada sucio". Alfredo Vázquez afirma que "es un lugar tranquilo para pescar cuando no hay nadie". Incluso afirma que en otros tiempos, se podían coger incluso centllos y pulpos. Maikel Jacobs compara el mar que baña El Chinarral con el Caribe. "Es transparente todo, como allí", asevera.

El agua también parece ser mansa. Según Cristian Correro, la labor de socorrista en El Chinarral se centra más en atender picaduras de medusas o pinchazos con anzuelos que en hacer rescates en el mar. "Hay más riesgo en El Rinconcillo o en Getares que aquí".

Durante la tarde, la afluencia de personas probablemente será mayor. A pesar de las numerosas quejas, hay quienes ven en El Chinarral un lugar idóneo de descanso y desconexión.