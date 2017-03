El gobierno local califica los últimos tiroteos de "incidentes aislados"

El gobierno local calificó de ayer de "hechos aislados e independientes" los incidentes con armas de fuego que tuvieron lugar el pasado 11 de marzo en El Saladillo y Getares. El equipo de gobierno se apoyó en las estadísticas de delitos y faltas para remarcar que Algeciras es una ciudad segura y consideró que no es una interpretación correcta vincular lo ocurrido aquel sábado con un aumento de la peligrosidad de la ciudad.

El gobierno local trasladó a los portavoces de los grupos de la oposición la información que habían demandado sobre el particular y también sobre el accidente mortal del teatro Florida durante el pasado concurso de Carnaval. Lo hizo en una junta de portavoces presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y a la que acudieron responsables de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El PP da explicaciones a la oposición en la junta de portavoces solicitada

"Algeciras no es una ciudad peligrosa en absoluto y eso lo ha dicho el comisario y el superintendente", enfatizó el concejal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz.

Muñoz explicó que el tiroteo registrado en El Saladillo tuvo que ver con un ajuste de cuentas entre bandas de tráfico de estupefacientes por un robo de droga. El edil añadió que el autor de los disparos está identificado y en busca y captura. El concejal agregó que los disparos al aire que realizó la Policía Nacional ese mismo día en un pub de Getares se produjeron durante el intento de arresto de una persona también relacionada con el narcotráfico, pero en un caso distinto al de El Saladillo.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana apuntó que no se había producido un incidente con armas en Algeciras con anterioridad desde junio de 2016, por lo que rechazó que se hable de un aumento de los delitos de esta naturaleza. "Llevamos cinco años con disminución de la tasa de delincuencia (un 13,4% en 2016). Otra cosa es lo que uno quiera interpretar y de lo que uno quiera hacer un uso partidista", replicó.

Fernando Silva, portavoz municipal del PSOE, apuntó que lo que preocupa a su formación no tiene que ver con el número de delitos, sino con el "aumento de la violencia" en los que se cometen. El socialista también aludió a las denuncias de los sindicatos sobre la falta de medios en los cuerpos policiales en la localidad.

Los portavoces de la oposición indicaron que los responsables policiales les habían subrayado que el catálogo de la Policía Nacional está cubierto en un 97% pero que quizá sea hora de revisarlo porque la ciudad ha crecido en tamaño y complejidad.

"Hacen falta más efectivos y acciones del Ayuntamiento en los barrios como planes de integración y de empleo", expresó el portavoz de Algeciras Sí Se Puede, Alejandro Gallardo, quien lamentó, al igual que el de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, que la oposición tuviera que forzar un encuentro como el de ayer para que el gobierno local diera explicaciones sobre los temas tratados.

"Es cierto que las estadísticas bajan, pero no nos han dejado claro si la Policía Nacional y la Local tienen suficientes medios", manifestó Alcántara.

Sobre el accidente en el teatro Florida, que le costó la vida al joven Alberto Escalona tras caerse al foso, poca información se conoció ayer, pues el gobierno local indicó que el expediente informativo continúa abierto y que no valorará su contenido hasta que no se cierre.

"Hemos solicitado informes y nos pondrán al día de las medidas a tomar", reseñó el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado.

Silva mencionó que el alcalde comunicó a los portavoces que entre tanto no se autorizarán espectáculos en el teatro que obliguen a dejar el foso al descubierto, pero el teniente de alcalde Luis Ángel Fernández matizó que no es una decisión tomada, sino una acción que se está barajando, al igual que desmontar la escalera lateral izquierda.

"El Florida reúne todos los informes de seguridad, pero es verdad que todo es perfeccionable. Desgraciadamente los accidentes fortuitos siempre se pueden dar. Se tomarán las medidas que se consideren oportunas por los técnicos", declaró Fernández.

El portavoz de Izquierda Unida se preguntó por qué el gobierno local no les había querido comunicar antes que había diligencias abiertas para investigar lo sucedido y también recalcó que el equipo de gobierno no había sido capaz de explicar por qué no había personal de Protección Civil en el teatro durante el concurso de agrupaciones.

Sobre la ausencia de Protección Civil Luis Ángel Fernández aseveró: "Prefiero esperar a los informes y a las diligencias para hacer una valoración. Todo es mejorable. Démonos un tiempo. Los funcionarios deben trabajar sin presiones".

En la junta de portavoces la oposición también pidió la elaboración de una declaración institucional en contra del autobús de la organización Hazte Oír por sus mensajes transfóbicos. El grupo popular se sumó a la iniciativa.

Los partidos de la oposición se felicitaron por el apoyo del Partido Popular a manifestarse en contra del autobús de Hazte Oír. José Luis Alcántara señaló que esperan que el vehículo no circule por el término municipal y haya que plantearse acciones en contra más drásticas.