El gobierno local anuncia 10 millones de superávit en las cuentas de 2016

El gobierno local informó ayer de que la liquidación presupuestaria de 2016 arroja un superávit de 10 millones de euros. El Ayuntamiento apuntó que este balance positivo fue dedicado a enjugar deuda.

La liquidación de las cuentas pasará por el pleno fijado ayer para este viernes a las 08.30. El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, detalló en un comunicado que el año pasado los ingresos ascendieron a 105 millones de euros y que los gastos fueron de 95 millones. La cifra reseñada de ingresos se corresponde con el presupuesto que fue aprobado (figuraban 106,2 millones) y los gastos mencionados son diez millones menos que los consignados en las cuentas (que recogían 105,9 millones).

El PSOE reclama el estado de la ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre

El balance positivo anunciado ayer por el equipo de gobierno es en concreto de 10.043.000 euros. Fernández destacó que es el sexto año consecutivo que la liquidación de los presupuestos genera superávit, "lo que permite a este equipo de gobierno seguir reduciendo la deuda del Ayuntamiento y, en consecuencia, ir equilibrando las cuentas del Ayuntamiento de Algeciras", expuso.

El responsable local de Hacienda también resaltó que el informe de Intervención afirma que la liquidación cumple el plan de ajuste, el principio de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

Fernández felicitó al interventor y a los técnicos municipales por el "impecable trabajo" realizado en la elaboración del informe sobre la liquidación de los presupuestos. El edil remarcó que este año ha sido finalizado con mayor antelación que otros anteriores, si bien la normativa dice que debe ser remitido antes del 31 de marzo.

El portavoz municipal del PSOE, Fernando Silva, se manifestó ayer sobre esta cuestión y reclamó al gobierno local que presente el estado de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre. Indicó que así se podrá conocer el origen de los gastos y de los ingresos de la entidad local.

El PSOE había criticado al gobierno local hace unos días por el toque de atención recibido por el Tribunal de Cuentas por no haber enviado a este organismo el balance de las cuentas municipales de 2015. Silva señaló que el PP reconoció ayer en la comisión de Hacienda que no lo había remitido y agregó que no supo explicar el motivo.

El estado de liquidación del presupuesto recoge información sobre el presupuesto que aprobó el pleno de la entidad local y cómo se ha ejecutado. Por tanto, es el documento que sirve para que el pleno del Ayuntamiento y cualquier persona interesada conozca la gestión de los ingresos y gastos que se ha realizado durante el año.

El estado de liquidación del presupuesto se refiere a las obligaciones y derechos que se hayan reconocido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año. Ofrece información sobre los importes aprobados en el presupuesto, sobre cómo se han ejecutado y sobre los derechos de cobro y obligaciones de pago que han surgido en ese año, es decir, los ingresos y gastos presupuestarios que se han producido durante el ejercicio.

Por otra parte, el orden del día del pleno de este viernes recoge otro tema de interés como la adjudicación del contrato para la construcción y explotación de la nueva guardería de El Saladillo.

La Mesa de Contratación propuso la concesión de este proyecto a la empresa Megadiver Sociedad Educativa, por importe de 588.069 euros. Para que la actuación pueda seguir avanzando falta la ratificación por parte del pleno de la corporación municipal.

"Todos aquellos que dudaban de que las obras se fueran a hacer, podrán comprobar que hay consignación presupuestaria, una empresa adjudicataria, y que las obras comenzarán de inmediato", espetó Luis Ángel Fernández.

El pleno municipal se completará con otros asuntos de índole urbanística y con las mociones registradas por los distintos partidos políticos.