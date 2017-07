El fracasado muelle de pasajeros o de la La Peseta (1954-1964) II

Como obras complementarias, pero absolutamente necesarias para poder desarrollar los servicios previstos en el nuevo muelle, se proponía la mejora de la calzada existente entre Algeciras y Punta Carnero, en el tramo que iba desde la desembocadura del río de la Miel hasta el Real Club Náutico, así como el reafirmado del acceso hasta la Isla Verde, habida cuenta del gran número de automóviles y otros vehículos que se preveía que tendría que utilizar dicha calzada.

Otro aspecto que complementaba el proyecto de muelle de pasajeros y de automóviles era el acceso ferroviario, puesto que uno de los objetivos del referido proyecto era enlazar por vía férrea, con el traslado de vagones desde una a otra orilla del Estrecho, la red ferroviaria española con la del Norte de África. Con tal fin se proponía la apertura de un túnel por debajo de la meseta donde se halla ubicada la Villa Vieja de unos 500 metros de longitud para enlazar la Estación del Ferrocarril de la Avenida Agustín Bálsamo con el nuevo muelle. También se proponía la construcción de una doble vía, su electrificación y la instalación de una plataforma para el intercambio de vía del ancho español al internacional. En la Memoria del proyecto se hace una severa crítica al enlace ferroviario existente entre la Estación del Ferrocarril y el muelle de la Galera, al que se achaca graves deficiencias, no siendo la menor de ellas que “en el corto trayecto entre la estación y la entrada al tramo de acceso al muelle existen una curva y contracurva de radio reducido que hacen imposible la circulación de locomotoras grandes, y muy difícil e incómoda la de trenes con locomotoras pequeñas.” De hecho, el expreso de Madrid, que iba tirado por grandes locomotoras de vapor, tenía que sustituirlas por otras pequeñas para poder acceder hasta la Estación Marítima.

La última propuesta incluida en el proyecto consistía en la construcción de una nueva Estación Marítima en el centro del muelle previsto “que ha de tener su eje longitudinal coincidente con el del muelle para los ferrys… A los lados de la estación quedarán amplias zonas de servicios… y dobles vías férreas… y a los extremos dejamos también amplias explanadas para facilitar el aparcamiento y maniobra de vehículos no ferroviarios de todas clases”.

A modo de resumen, el señor Gaytán de Ayala concluye que “la erección de un gran puerto como el que hemos planeado en Algeciras será el medio más rápido, seguro, práctico y eficacísimo además, para lo que pudiéramos llamar el rescate de Gibraltar; porque nuestro puerto anularía rápidamente la influencia inglesa, y, con los puertos de Algeciras y Ceuta en manos de España y debidamente organizados, España sería dueña comercialmente del Estrecho y, por consiguiente, de todo el tráfico marítimo, quedando el peñón reducido a función estrictamente militar”.

Desafortunadamente, las optimistas previsiones del ingeniero director y de la Junta en relación con el nuevo muelle y los enormes beneficios que esperaban reportaría al puerto algecireño se vieron frustradas como se podrá comprobar a continuación, dándose la razón a los informes negativos de la Comandancia de Marina y de la Cámara de Comercio. Las obras de tan ambicioso proyecto quedaron abandonadas al cabo de una decena de años y el muelle, inconcluso, siendo conocido en los años sesenta por su forma, con el apelativo despectivo de La Peseta, como testimonio de un proyecto fracasado. Pero antes de que se dieran por rescindidas definitivamente las obras del muelle de pasajeros, automóviles y estación marítima en el año 1964, los trabajos y los reformados del proyecto se sucedieron casi sin interrupción como se demuestra en el resumen que se expone a continuación:

En las sesiones ordinarias de octubre de 1954 a diciembre de 1955 aparecen consignados los pagos de nueve certificaciones de obras; en la sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 1956 se presentó al Pleno Extraordinario de la Junta, para su dictamen, el Proyecto reformado de muelle para pasajeros, automóviles y estación marítima redactado por el ingeniero director y suscrito con fecha 12 de diciembre de 1955; la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1956 por la que se concede prórroga para la terminación de las obras del muelle (Comisión Permanente Ordinaria de 26 de octubre de 1956, Punto 28); el 20 de febrero de 1958 el arquitecto Juan Gómez González presentó el Proyecto de Estación Marítima para Transbordadores. Se trataba de la propuesta para la construcción de la estación marítima que se preveía iría en el muelle para pasajeros y automóviles que se estaba construyendo en el acceso a la Isla Verde. Sin embargo, este proyecto no llegó a tramitarse, probablemente porque los problemas que estaban surgiendo en las obras del muelle, y que conducían inexorablemente a la paralización de los trabajos, desaconsejaron su aprobación por la Junta y su envío a la Dirección General de Puertos; el comandante de Marina, en la sesión del día 11 de abril de 1958, insiste, mediante escrito, en la falta de calado en el muelle denominado “diente” de atraque de los transbordadores, según le ha transmitido el capitán del transbordador Victoria; por Orden Ministerial leída en la sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 1965 se disponía la rescisión única y definitiva de las obras del muelle de pasajeros, automóviles y estación marítima, cuya acta se levantó el 17 de septiembre y que fue aprobada por la Dirección General de Puertos el 20 de octubre de 1965.Ésta es la última noticia que se tiene sobre las obras de un proyecto emblemático que diez años antes había sido aprobado con el fin de dar una solución definitiva al tráfico de pasajeros y automóviles en el puerto de Algeciras y que había logrado superar las dificultades económicas que, desde un principio, padecieron las obras, aunque, como ha aquedado demostrado, no las de carácter técnico. Cumpliéndose los augurios que desde el inicio de los debates en la Comisión y el Pleno había expresado el comandante militar de Marina en lo referente a las deficiencias náuticas del proyecto, éste fue abandonado cuando aún no había finalizado la construcción del muelle ni se habían iniciado las obras de la estación marítima. En sus diez años de existencia, había generado 48 certificaciones de obras con un gasto para la Junta de 16.768.623 pesetas.Como refiere el ingeniero director F. J. Arbeloa Rivera en noviembre de 1967, la suspensión de las obras del muelle para pasajeros y automóviles “supuso un verdadero atraso en el Puerto de Algeciras pues, como vemos, hipotecó gran parte del atraque existente.”

Antonio Torremocha. Doctor en Historia Medieval. Académico de número de la Academia Andaluza. Director del Museo de Algeciras (1995-2007