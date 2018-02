La familia de Paco de Lucía se implica en el diseño del museo en su honor

El Ayuntamiento de Algeciras, la familia de Paco de Lucía y la Junta de Andalucía avanzan en el diseño del que será el Centro de Interpretación dedicado a honrar la memoria y el legado del mayor genio de la guitarra de todos los tiempos, que estará ubicado en la sede de la antigua Jefatura de la Policía Local de la calle Ruiz Zorrilla, y que se encuentra enmarcado en los fondos ITI (Iniciativa Territorial Integrada) con un presupuesto de 996.000 euros.

Así se puso de manifiesto en el transcurso de una nueva reunión de trabajo presidida por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y en la que participaron Lucía Sánchez Varela, una de las hijas del músico; Pepe de Lucía, hermano del guitarrista; su sobrina Maite Bandera; el delegado territorial de Cultura del Gobierno andaluz, Daniel Moreno; los tenientes de alcalde responsables de Cultura, Pilar Pintor; Coordinación, Eva Pajares; Urbanismo, Diego González de la Torre, y Turismo, Susana Pérez Custodio, así como técnicos municipales.

En este encuentro se recalcó la necesidad de que Algeciras contribuya a honrar aún más si cabe la memoria de su hijo más insigne con un edificio que sea una referencia tanto cultural como turística, y que puede convertirse en punto de partida para el desarrollo de nuevas iniciativas.

El regidor manifestó que "los algecireños no entenderían que la ciudad en la que nació Paco, en la que creció como artista y como persona, que llevó por todo el mundo, y en la que descansa para siempre, no realizase todos los esfuerzos necesarios para contar con este recurso de primer orden, al igual que no entenderían que la familia no fuese una parte fundamental en la cesión o donación de elementos para este centro de interpretación, o que la Junta de Andalucía no pusiese toda la carne en el asador para honrar a uno de los andaluces más destacados de todos los tiempos. Éste es un proyecto de todos, y todos hemos de dar lo mejor de nosotros mismos para conseguirlo".

"El pueblo de Algeciras es el que más actividades, iniciativas y proyectos está desarrollando, y lo hace a lo largo de todo el año, para mantener vivo el recuerdo del genio de la guitarra. Celebramos su nacimiento, conmemoramos su muerte, llevamos a cabo el encuentro internacional de guitarra, creamos la Ruta Paco de Lucía; a través de su figura nos hemos hermanado con San Fernando, nuestro Conservatorio Profesional de Música luce con orgullo su nombre, y así seguiremos trabajando, porque el artista y el hombre, el hombre y el artista, se merecen todo esto y mucho más", recalcó la primera autoridad municipal.

Asimismo, el regidor algecireño declaró que este centro de interpretación rendirá tributo a todos los grandes artistas que han dado forma a la saga de los Lucía, caso del patriarca, Antonio Sánchez, al propio Pepe y a su hermano Ramón de Algeciras. Landaluce tuvo especiales palabras de gratitud para la viuda del guitarrista, Gabriela Canseco "que siempre está pendiente de Algeciras, de nuestras ideas y proyectos, colaborando y aportando todo lo que está en su mano para que salgan adelante".

La reunión sirvió también para informar a la familia del guitarrista sobre la propuesta de hermanamiento con Algeciras realizada por el municipio mexicano de Solidaridad, en cuya cabecera, Playa del Carmen, vivió Paco de Lucía hasta su fallecimiento, o las bases de la que será la quinta edición del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, a celebrar en la segunda o tercera semana del mes de julio.