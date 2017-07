El endeudamiento financiero enfrenta al gobierno municipal con la oposición

El portavoz de Ciudadanos llamó la atención sobre un aviso del liquidador, que advierte de que los 4,3 millones se pueden ver incrementados por intereses. El portavoz del PP indicó que no cree que nadie los vaya a reclamar pero que, si así fuera, el Ayuntamiento litigará en la instancia que haga falta.

El gobierno local destacó que se ha concertado el pago de esta cantidad con el 95% de los acreedores, entre estos el BBVA, la constructora Vías y Construcciones y pequeños deudores que dieron una entrada para la compra de casas o garajes y que finalmente no formalizaron dichas operaciones. Estos últimos serán los primeros en cobrar, según prometió Fernández.

"No le cambio la deuda a Los Barrios", replicó Luis Ángel Fernández, portavoz del PP, que acusó de incoherencia al PSOE y a Ciudadanos por cargar contra este tipo de operaciones en la ciudad y no censurarlas públicamente si lo hace la Junta de Andalucía.

"No se ve la luz al final del túnel. Esto es alargar la agonía", opinó el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Holgado.

"Esto es continuar trasladando los problemas de financiación hacia el futuro. Las próximas corporaciones lo van a tener muy complicado", afirmó el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, que resaltó que el Ayuntamiento no amortiza nada y solo paga nuevos intereses.

El endeudamiento financiero del Ayuntamiento de Algeciras marcó ayer el debate del pleno celebrado por la corporación municipal. Lo fue porque el equipo de gobierno del PP aprobó, solo con sus votos, solicitar y formalizar nuevas operaciones crediticias, por valor de 13,8 millones de euros. La oposición votó en contra porque, según alertó, el Consistorio se está entrampando de una manera que no podrá aguantar en el futuro. El gobierno local sostuvo que muchas de estas pólizas lo único que hacen es convertir en deuda viva débitos que ya existían y que, con el cambio, la entidad local gana porque ha de afrontar intereses menos agresivos.

Jiménez abandona la sesión en señal de protesta

La concejala María José Jiménez abandonó ayer el pleno en señal de protesta porque el alcalde, José Ignacio Landaluce, no la dejó intervenir. La corporación tomó conocimiento del informe de la Junta que dictamina que la edil debe considerarse no adscrita tras ser expulsada del grupo por el que se presentó a las elecciones, Algeciras Sí Se Puede, por los otros dos representantes de la agrupación electoral de Podemos. Jiménez quiso tener turnos de palabra si va a ser tratada como concejala no adscrita, algo, por otra parte, que recurrirá. El alcalde le indicó que el secretario municipal ha señalado que podrá hacerlo, pero a partir del próximo pleno.