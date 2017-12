El encierro de Algesa sigue con 5 personas en huelga de hambre

El encierro de los doce trabajadores y ex trabajadores de Algesa en la Iglesia de la Palma sigue sin visos de finalización. Cinco de ellos seguirán además en huelga de hambre como forma extrema de protesta contra el resultado del concurso de méritos realizado en la empresa, que les ha dejado fuera o en puestos de fin de semana.

Según explicaron ayer en un comunicado, siete de los huelguistas han tenido que comenzar a alimentarse por prescripción médica, dados los importantes efectos que la huelga estaba teniendo en su salud. Todos seguirán concentrados y recabando el apoyo de los algecireños llevan recogidas más de 6.000 firmas.

El presidente de la Unión Provincial de CSIF Cádiz, Enrique Estévez, lamentaba ayer la "falta de sensibilidad del Gobierno local" hacia los operarios de Algesa. Para Estévez, el esfuerzo por parte del equipo de Gobierno para buscar una salida a estos trabajadores "no ha sido suficiente, máxime cuando los afectados van a tener que pasar la Nochebuena y la Navidad fuera de sus hogares, alejados de sus familiares, al ver que se encuentran en la misma situación que al principio: sin futuro en la empresa pública y sin sustento para sus familias".

Andalucía Por Sí (AxSí) también reiteró su apoyo a los trabajadores de Algesa. "Consideramos que estas once personas afectadas están siendo objeto de una injusticia que no se puede tolerar. La desesperación de estos trabajadores y trabajadoras, padres y madres de familia, ante las supuestas irregularidades que se han denunciado no puede ser dejada de lado por el Ayuntamiento", destacó el partido en un comunicado.