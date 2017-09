Las ediles no adscritas piden que sea público el destino del gasto político

Las concejalas no adscritas del Ayuntamiento de Algeciras, Elena Abad y María José Jiménez, informaron ayer de que han presentado por el registro general una propuesta en la cual solicitan que se haga público la subvención que reciben los grupos políticos municipales y el destino que dan a esos fondos.

Abad y Jiménez expusieron que en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no se establece ningún control a partir del momento en que los grupos reciben la subvención. Añadieron que hasta el momento ningún partido político ha hecho nada por demostrar transparencia sobre en qué emplean ese dinero proveniente de las arcas del Ayuntamiento.

El Consistorio algecireño destina al año 351.559 euros a las asignaciones a los grupos, un fijo de 7.661 euros más 11.602 euros por cada concejal. Por ello el PP cobra 170.089 euros, el PSOE 77.273 euros, Algeciras Sí Se Puede 42.467 euros y Ciudadanos e Izquierda Unida 30.865 euros cada uno.

"Estamos en una época en la que parece que la transparencia quiere tomar mayor protagonismo en la gestión y administración de cara a los ciudadanos. No obstante, existe un silencio sobre el destino de ese dinero público que reciben los grupos políticos. Queremos que este tema se trate en el próximo pleno y que se exponga, pues si todo se hace según la ley dispone, no tendría que haber inconveniente alguno", indicaron las ediles no adscritas en una nota. "Es el momento de ser transparentes; y, si lo somos, se ha de demostrar en todos los sentidos", agregaron.

La teniente de alcalde delegada de Comunicación, Susana Pérez Custodio, valoró la actualización del ranking de transparencia realizado por la empresa Dyntra, que sitúa al Ayuntamiento de Algeciras como el segundo más transparente de la provincia solo por detrás del de Barbate y colocándose por encima del resto de grandes ayuntamientos de la provincia como Cádiz o Jerez, liderando la clasificación comarcal y situándose como el número 17 en la de Andalucía.

Para Pérez, "esta posición es fundamentalmente el reflejo de un trabajo diario por parte de los funcionarios y de una intención política por parte del equipo de gobierno de seguir apostando por la transparencia municipal para que el ciudadano pueda acceder a la mayor información posible sobre la institución local".

"Nuestra hoja de ruta no son los indicadores de ninguna empresa ni asociación, sino la ordenanza municipal de transparencia, acceso a la información y reutilización que aprobamos el 11 de julio de 2016", apuntó no obstante.

"Seguimos avanzando y trabajando para dar cumplimiento a esta ambiciosa ordenanza en la que hemos asumido grandes compromisos, superando para ello las dificultades y fallos que a medida que vamos dando pasos nos encontramos desde el punto de vista técnico y que ralentizan el proceso", finalizó la concejala.