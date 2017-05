Los vecinos denuncian el abandono y la inseguridad en el entorno del edificio Carteya

El estado de abandono del entorno del edificio Carteya, junto al conocido antiguo Patio de Soto (en los aledaños de la avenida Gesto por la Paz), ha sido puesto en evidencia por el grupo municipal del PSOE de Algeciras. El portavoz socialista, Fernando Silva, afirmó que el alcalde, José Ignacio Landaluce, no responde a las reclamaciones que le han hecho llegar los vecinos desde hace años.

Los habitantes de este lugar, situado entre las calles Los Barreros y Carteya, soportan peleas y otros incidentes que protagonizan personas que ocupan edificios vacíos de la zona, según pudo constatar el PSOE en la visita realizada al lugar, comprobando también que menores están entrando incluso en el antiguo Patio de Soto, un edificio abandonado y en ruinas, que tiene un cerramiento incompleto.

Silva declaró que "el vandalismo es un problema que se añade a las consecuencias del abandono de esta zona. Los vecinos están hartos de soportar esta dejadez del gobierno local del PP, que no atiende sus quejas".

Los problemas que el abandono está generando en el entorno del edificio Carteya provoca que los vecinos se sientan inseguros y muy molestos porque, a juicio de los socialistas, "están olvidados por el alcalde del PP". A todos los problemas se suma que se han producido pequeños incendios y peleas en el interior de los edificios abandonados.

El PSOE alertó que al lugar no llega Parques y Jardines, los arbustos y la maleza crecen sin control, y tampoco acude Urbanismo "que debería intervenir por la situación de algunas casas", declaró Silva. El grupo socialista alertó del abandono de la calle Los Barreros en una visita realizada en junio del año pasado, por una denuncia de abandono de los vecinos de Eladio Infante.

"Reclamamos la atención municipal que no existe. Este gobierno local del PP no responde a los vecinos que les plantean problemas. Solo buscan la foto de la propaganda falsa, pero no están cuando se les exige soluciones, cumplir con las competencias municipales, cuando se trata de trabajar", denunció Silva.