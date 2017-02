El debate sobre el CIE, al Senado

Han pasado varias semanas desde que la juez encargada del control del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras emitiese un duro auto en el que alertaba de las deficientes condiciones de habitabilidad de este espacio destinado a albergar a personas sobre las que pesa una condena de expulsión del país. Masificación, falta de intimidad para el interno, ausencia de luminosidad en las habitaciones y la falta de espacios lúdicos eran algunas de las denuncias que formulaba la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras. Ese informe fue una gota más en el colmado vaso de las denuncias contra la situación de este CIE, que también incluyen la falta de calefacción o refrigeración, de ropa para los internos o la presencia de rejas en centros de no tienen carácter penitenciario. Denuncias que llevaron ayer hasta el centro a la comisión de interior del Senado, cuyos integrantes trasladarán el debate sobre este centro y sobre los restantes seis CIE a la Cámara Alta en próximas iniciativas.

Si en algo coincidieron todos los grupos (con gradaciones) es en el deficiente estado del centro de Algeciras. El mal estado del CIE se trata de una realidad innegable, reconocida expresamente por el Gobierno central, que planea la mudanza del centro de internamiento a un nuevo edificio en Botafuegos. El propio presidente de la comisión de interior, Sebastián Fernández (PP), señalaba ayer que los informes del Ejecutivo apuntan a la necesidad de "acometer mejoras" y apuntó que para ello se acercaban hasta allí los senadores, con el objetivo de "poder conocer mejor el centro y desarrollar iniciativas que puedan mejorar su funcionamiento". El senador socialista Francisco González Cabaña reconocía que "se han hecho mejoras, pero por mucho que se gasta en el centro es imposible que alcance unas condiciones mínimas". Humedades, problemas de estructura y áreas clausuradas por peligro de derrumbe condenan al CIE de Algeciras, la antigua cárcel de La Piñera, al cierre.

Hasta ahí el consenso: el centro de Algeciras necesita mejoras o un pronto final. Porque en el debate de fondo, la pervivencia o no de los centros de internamiento de extranjeros como lugar para albergar a las personas con expediente de expulsión, los grupos difieren. PP y PSOE coinciden: los CIE son necesarios. Así lo mantuvieron ayer tanto Fernández como González Cabaña. "Es un tema de política de estado, pero es evidente que es necesario, por lo que se trata de que esté en las mejores condiciones posibles", aseguraba el popular. "El Estado necesita un centro que acoja a las personas en esa situación, donde puedan permanecer hasta que sean identificadas", afirmaba el socialista, para añadir que "lo que está claro es que tienen que reunir los requisitos de habitabilidad y seguridad". "El fenómeno migratorio no tiene horizonte de finalización, no se puede actuar pensando que se va a acabar", puntualizaba después.

Podemos tiene una postura muy diferente y ha venido defendiendo en las diferentes cámaras parlamentarias el cierre inmediato y total de todos los CIE del país. "En España los CIE no son obligatorios, como no lo es la privación de libertad para las personas que van a ser expulsadas del país", explica la senadora podemita Maribel Mora. La Ley de Extranjería permite ante un expediente de expulsión no solo la posibilidad de internamiento sino que hay opciones como la presentación periódica ante las autoridades, la residencia obligatoria en un lugar determinado, la retirada del pasaporte o cualquier otra medida que el juez estime adecuada y suficiente. Por ello, Mora considera que "no tiene sentido que las personas estén privadas de libertad. Se pueden usar otras medidas". Por otra parte, menos de una cuarta parte de los internos que pasaron por los CIE de Algeciras y Tarifa fueron finalmente expulsados en 2015, "una muestra más de que no tiene sentido la privación de libertad".

Este es el debate abierto que llegará al Senado en las próximas semanas de la mano de los representantes de la comisión de interior. Podemos se propone presentar una iniciativa en el Senado "para que todo el mundo se posicione". Y el PSOE se propone trabajar en varias líneas: pedir la ejecución con carácter urgente de las mejoras para el CIE de Algeciras reclamadas por la juez en su auto, instar al Gobierno a agilizar las negociaciones con el Ayuntamiento para la construcción de un nuevo centro y plantear la necesidad de mejoras en las condiciones laborales de la Policía Nacional. Un debate que podrá tener repercusión en el ya abierto por el Gobierno, que trabaja en la definición de un nuevo modelo de internamiento con partidos, ONG y otras entidades.