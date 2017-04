Un cruce de banderas al paso de La Legión

El izado de la bandera para conmemorar la II República Española -que se celebra el 14 de abril- vuelve este año a provocar una agitada polémica, aunque en esta ocasión con unos días de antelación. El comité local del Partido Comunista de Andalucía en Algeciras (PCA) otro año más desplegará la bandera en el edificio de los sindicatos -ubicado en la esquina entre Fuerzas Armadas y Blas Infante-. En esta ocasión el acto será este sábado, 8 de abril, a las 12:00 "tras el silencio del PP a la solicitud de uso de uno de los mástiles de la Plaza de la Constitución".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, hizo mención ayer a la petición del PCA de que en la citada plaza ondee la bandera afirmando ante los medios: "No lo veo". Matizó que el PP mantiene esta opción desde que estaba en la oposición porque es una "enseña anticonstitucional" ondeando en la Plaza de la Constitución. Antes de la llegada del PP al gobierno, el Consistorio bajo el mandato de PSOE e IU sí permitía este acto en la plaza.

El alcalde a sabiendas de que el acto será este sábado, varios días antes de la fecha habitual, considera que quizás por "berrinche" el PCA izará la bandera en la fachada del edificio de lo sindicatos, pero aclaró que "no se opone" a ello, pero sí puntualizó que se da la circunstancia de que este año lo pretenden hacer en la fachada y adelantarlo para que coincida con el desfile de La Legión el Lunes Santo, día 10.

Landaluce lamentó que cree que "sólo son ganas de molestar, no lo entiendo. Defiendo las distintas ideologías siempre y cuando haya respeto y creo que aquí no hay respeto". Al hilo de esta polémica afirmó que el gobierno local pondrá banderas constitucionales para adornar las vallas que separen al público del desfile. "Me gustaría que los algecireños que viven en la zona engalanasen los balcones, no en respuesta a esto, sino porque creo que adorna muy bien nuestra bandera de España. Espero que caigan en ese detalle y quien tenga una bandera la coloque en el balcón o en la ventana".

El PCA tachó ayer al gobierno del PP de "ultra-conservador" por no facultar el uso de un espacio público para la ejecución de una actividad de carácter público y político que la actual Constitución defiende.