La crisis de la verdura se siente en Algeciras

Entre pequeños charcos de agua y un suelo resbaladizo se fueron armando ayer los puestos de la plaza y el mercado de abastos Ingeniero Torroja. Los fieles a su compra del sábado no se quedaron en casa para cobijarse de las cuatro gotas que cayeron. Tampoco les frenaron el frío ni los altos precios. En Algeciras, como no podía ser menos, también se ha disparado el valor de las hortalizas en las últimas semanas. Las lluvias y bajas temperaturas que dejaron estampas idílicas con mantos de nieve inusuales siguen teniendo su eco, pero esta vez en los bolsillos.

Los precios que asomaban ayer en el mercado, entre la treintena de puestos de verdura y fruta que se instalan, reflejaban una tímida vuelta a la realidad. Se podía comprar el kilo de tomates por 1 ó 1,40 euros. El calabacín tras haber alcanzado los 4 euros el kilo ya se veía a 1,50 euros y las habichuelas estaban en torno a 1,50 euros el medio kilo.

Una treintena de puestos de verdura se instalan en el mercado de Ingeniero Torroja

El portavoz de los comerciantes del mercado, Fernando García, regenta un puesto de carnicería pero conoce la realidad de sus compañeros y en las últimas semanas advirtió por ellos mismos esta subida de los costes. "La gente sigue comprando, son épocas y depende de la demanda". No hay menos afluencia, defendía ayer porque la oferta es "más barata y hay más variedad que en una gran superficie".

La mayoría de los productos que se venden en el mercado de Algeciras, en el caso de las verduras, llegan desde la provincia de Málaga o de Cádiz, en concreto de municipios como Conil o Chipiona. Cuando hay mal tiempo se nota un recorte en el género que llega de Almería y el aumento del precio. Normalmente si el producto es de la provincia o colindante tarda un día desde que se recolecta de la huerta hasta que se pone a la venta. El temporal que pasó por la provincia dejó no sólo lluvias sino inundaciones y heladas que afectaron a las principales zonas productoras, provocando este desabastecimiento de productos hortofrutícolas, sobre todo verduras, disparando los precios de productos como la berenjena y el calabacín, que ha llegado a rondar los 4 euros el kilo en el mercado algecireño.

Cristina Arroyo lleva doce años en su puesto junto a una de las puertas de salida del mercado, en plena plaza. Antes de hablar de los precios altos evidenciaba ayer los problemas que han derivado por cambiar el suelo de la plaza, especialmente por falta de aparcamientos. "Pagar y vivir" es lo que le queda. Y sí que alerta que se han disparado los costes de la verdura: "La gente nos dice que está cara pero es que para nosotros también esta cara y hay que intentar tener un poquito de todo". Cuando está barato se llevan un kilo, pero cuando está caro se llevan piezas sueltas.

José Saucedo es otro vendedor de toda la vida con su puesto en la zona exterior. No lleva bien la crisis y lo explica: "La clientela se queja del precio y nosotros también lo pasamos mal porque cuanto más caros estén los artículos menos se venden". Los vendedores, detalla, tienen que traer el género al precio que esté porque tienen que vender, pero "bien no se pasa". El porcentaje de ganancia es el mismo, sea el precio que sea, si los precios están caros se vende menos.

Las habichuelas estaban a 5,80 euros ayer, pero defendía Saucedo que los precios del mercado son más asequibles que el de las grandes superficies. Sobre el coste de los calabacines también ha recibido quejas de los clientes, pero en el puesto lo han tenido en los últimos días a 1,80 ó 2 euros el kilo. El mercado se rige según el precio al que esté la verdura y la fruta, y ese precio fluctúa a diario. "Nuestro éxito es que el producto venga fresco".

Dentro del mercado está María Dolores, con más de 50 años de experiencia en su puesto de verdura, que era de su suegro. "Nos está costando bastante vender la verdura, está bastante cara". Los tomates, habas, guisantes son algunos de los productos más afectados. Calculaba la tendera, tomando como ejemplo los tomates, que han pasado de 1,20 euros a más de 2 euros el kilo, algo similar pasa con la lechuga. "Son productos que se usan habitualmente a diario. La venta baja y la gente ahora va al mínimo, comprando lo que va a gastar", además del "daño" que les hacen las grandes superficies con la competencia. Esta crisis viene de lejos, entre otras cosas por la supresión de aparcamientos, líneas de autobuses, también aprovecha para recalcar. "La gente no tiene la accesibilidad que tenía antes".

En el exterior del mercado, otro vendedor detalla que la afluencia de público es menor con respecto a otras temporadas. "La verdura y los productos de primera necesidad se notan muchísimo". Lo más caro actualmente suele ser la habichuela, las habas o la alcachofa. Calcula incluso una subida del 150% en el caso de algunos productos. Como vendedores les cuesta vender, no sólo por el precio, sino porque "antes una persona se podía llevar uno o dos kilos por un artículo y ahora se lleva dos piezas", por eso la venta ha bajado. Este vendedor, cuyo puesto está en primera línea de salida de Ingeniero Torroja, lleva unos 40 años en el mercado y reconoce que se trata de una crisis cíclica, siempre causado en las mismas fechas por la meteorología y el corte de importación y exportación en el mercado nacional.

Otro de los vendedores veteranos del mercado es el conocido Nico. Lleva ligado al negocio desde que nació por herencia paterna. Reconocía a este diario ayer que la situación vivida en las últimas semanas ha sido "para cerrar e irte de vacaciones". Para explicar lo que ocurre ponía como ejemplo que si le cuesta un kilo de tomates 0,70 lo vende a 1 euro, pero si a él le cuesta 2,70 lo vende a 3 euros. Eso provoca que tenga que invertir el triple y cada tomate que se tira es suyo, pero no hay más remedio que seguir: "Tenemos que estar y abastecer a los clientes".

La sensación es generalizada. A los propios vendedores les da incluso en ocasiones pudor vender el género por los altos precios. No se ha llegado a tirar excedente por no poder venderlo porque se cuidan de medir lo que compran para la venta, pero si se tira algo, porque no hay más remedio, sí ha costado más dinero las pérdidas para los comerciantes se triplican. Parece que los precios que estaban en las nubes empiezan a tomar menos distancia del suelo, vuelve la calma.