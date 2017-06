El tren y la crisis de la estiba, un desgaste político para Landaluce

El popular José Ignacio Landaluce, por ser el alcalde de Algeciras y por ser senador, es la conexión del Campo de Gibraltar con su partido en las Cortes Generales, con el Gobierno de Mariano Rajoy. Para lo bueno y para lo malo, le guste o no. Por eso en temas claves para Algeciras pero que trascienden del ámbito puramente municipal algunas decisiones del Ejecutivo central le han hecho un flaco favor.

En particular, y está en la mente de todos, la nula inversión en la modernización de la conexión ferroviaria y, sobre todo ahora, la crisis de la estiba le están pasando factura y le suponen un desgaste político. A la gran manifestación del tren del 18 de mayo se unieron miles de portuarios y familiares. Landaluce ya no está en el Congreso, pero no dejaron de gritar Landaluce dimisión y Landaluce vete ya.

En estos dos casos está por ver cómo evolucionan los acontecimientos. En el caso de la modernización ferroviaria eso significa si de una vez por todas los Presupuestos Generales del Estado consignan partidas generosas y se ejecutan obras. Las cuentas que prepare el Partido Popular para 2018 serán clave.

En el de la estiba estos días pueden ser decisivos. ¿Una salida satisfactoria para los estibadores al conflicto mitigará la mella creada?

Por el mismo motivo, pero al contrario, Landaluce podrá reforzarse con los proyectos de remodelación del acceso sur, del acceso norte y hasta del desdoble de la carretera a Tarifa. Esas actuaciones están por el momento en la fase anteproyecto y aún no se les ve color.