El corredor verde de San García, un proyecto en proceso pero paralizado

El corredor verde y ajardinado de San García es un proyecto por terminar que debería estar en uso y finalizado desde hace casi cinco meses. Los vecinos de San García, a través de la asociación Mar y Monte, se preguntan qué ha ocurrido ya que el pasaje de tierra que une las partes traseras de las calles Fragata y Trainera del barrio lleva precintado meses, con un cartel en el que se lee que la obra tenía un plazo de ejecución de cuatro meses y que se inició el 24 de octubre.

El Ayuntamiento de Algeciras explicó al respecto que la obra no está parada sino que se está trabajando por mejorar el proyecto inicial añadiendo una canaleta que conduzca las aguas pluviales en caso de lluvia. La idea es rematar la iniciativa que embellecerá el barrio. El Ayuntamiento de Algeciras anunció para esta obra una inversión de casi 150.000 euros en la construcción del citado corredor ajardinado entre las calles Fragata y Trainera.

Encualquier caso, ante la ausencia de operarios a los vecinos no les salen las cuentas y lamentan que el nuevo curso va a comenzar y la obra no se ha reanudado, siendo este tramo un paso constante de jóvenes y mayores que van a un lado u otro de San García. "La obra está con indicios de abandono", señaló el colectivo que no obstante sí matizó que ya se ejecutaron unos 300 metros del citado corredor entre las calles Barbo y Carpa.