La consejería remarca que las aguas residuales emiten gases perjudiciales

La delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía afirmó ayer que exigirá responsabilidades a las empresas de tratamientos de hidrocarburos o al Ayuntamiento de Algeciras -por la situación de la red de saneamiento- si concluye que tienen algo que ver con los olores registrados la semana pasada en Algeciras.

La delegación replicó las declaraciones del jueves del alcalde, José Ignacio Landaluce, respecto a los olores de gas y aseguró que "no intenta desviar la atención a ningún sitio".

Dice que el Consistorio ha reaccionado como si tuviera mala conciencia por el estado de la red

"Se han puesto sobre la mesa datos objetivos, que son: de 38 incidencias detectadas en los últimos 15 días, 26 de ellas son relativas a aguas residuales y 12 a hidrocarburos", remarcó la consejería en un comunicado. "Nosotros no hemos culpabilizado a nadie; es el Ayuntamiento el que ha reaccionado como si tuviera mala conciencia, tal vez porque, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la competencia sobre el ciclo integral del agua es de la administración local", manifestó el delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña.

Acuña advirtió: "Una vez finalizada la investigación, exigiremos a las empresas de tratamientos de hidrocarburos su responsabilidad, si la hay, y al Ayuntamiento la suya, si la hubiere".

Medio Ambiente insistió en que ya en 2015 le comunicó al Ayuntamiento que había una serie de obras en colectores y estaciones de bombeo y depuración que tenía que acometer y que no le consta que se hayan hecho.

"Las aguas residuales en ausencia de oxígeno emiten gases perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Es un problema que el Ayuntamiento tiene que corregir", reiteró Acuña. "Si desde Fiscalía se nos pide algún dato, lo daremos por supuesto, como hemos hecho siempre", agregó.

Ante la afirmación del Ayuntamiento de que está haciendo un gran esfuerzo para erradicar los vertidos con ayuda del ministerio, el delegado territorial señaló: "A nuestro juicio no es suficiente, porque esas obras son de interés general del Estado según el Plan Hidrológico Nacional aprobado por Ley de 6 de julio de 2001. Hoy, 16 años después, un gran porcentaje de vertidos contaminantes no llegan a la depuradora".

"Respecto a que la Junta no va a poner ni un euro en esta obra, no es porque no quiera, es porque no puede. El Estatuto de Autonomía establece que la Junta no intervendrá en obras que son de interés general del Estado y éstas lo son", ahondó la consejería.

"Donde sí interviene es en las obras de depuración, que son de interés de la comunidad autónoma, por ejemplo la depuradora de Tarifa, la de Arcos, la de Villamartín o la de Bornos. Esas obras se pagan con el canon que pagan todos los andaluces, también los ciudadanos de Algeciras", indicó el delegado.

En cuanto a inversiones, Acuña recordó que la segunda conducción de agua potable a la ciudad de Algeciras se inauguró con el alcalde hace unos meses y dijo que "parece que se le ha olvidado". "Esta obra la ha realizado la Junta con un presupuesto de 4,9 millones de euros (Charco Redondo-El Cañuelo) y 6,4 millones (El Cañuelo-Algeciras). En total 11,3 millones de euros", resaltó.