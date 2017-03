El concurso del Carnaval se suspende por la gravedad del joven que cayó en el foso

Este año 2017 quedará marcado terriblemente en la memoria de los más chirigoteros de la ciudad. La Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña (ACCA) emitió ayer un comunicado para anunciar la suspensión del concurso de agrupaciones del Carnaval Especial 2017, quedando por tanto desiertos los premios convocados. El estado de gravedad del joven de 27 años que cayó al foso del Teatro Florida durante la segunda semifinal del certamen, el pasado domingo, precipitó esta decisión "en señal de respeto tras el accidente sufrido por un espectador", según apuntaba el comunicado oficial.

El joven accidentado, A. E. G, sufrió ayer un derrame que provocó el empeoramiento de su estado, pasando a crítico. Por la tarde fue trasladado en ambulancia al hospital Punta Europa de Algeciras tras ser ingresado en la madrugada del domingo al lunes en el Puerta del Mar de Cádiz en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siendo allí intervenido de urgencia por un cuadro de traumatismo craneal.

En el Punta Europa aguardaban junto a él su familia y amigos más cercanos, además de personas vinculadas al Carnaval. Según las fuentes consultadas por este diario del entorno de A. E. G., el joven cayó al foso tras ver la actuación de la chirigota Si me toca me vuelvo loca, de la que forma parte su hermana. Se encontraba en primera fila y justo cuando bajó el telón durante la celebración se precipitó al fondo del foso, que no estaba tapado como ocurre en otros eventos del Florida, por lo que su caída no fue amortiguada.

La ACCA explicó que la decisión de suspender el concurso se debe a la gravedad del estado de salud del algecireño. Esta opción contó con el respaldo de todos los grupos que forman la asociación y con el visto bueno de la Concejalía de Feria y Fiestas de Algeciras y del propio alcalde, José Ignacio Landaluce.

La ACCA anunció también que las agrupaciones algecireñas no participarán en los actos del Carnaval de la calle que organiza el Ayuntamiento en señal de respeto. Esta decisión no afectará al resto de concursos de otras localidades vecinas en los que participan agrupaciones algecireñas, siendo un duelo local.

El colectivo carnavalesco informó que aquellos aficionados que hubiesen adquirido ya su entrada para la última semifinal, que tenía previsto celebrarse en la noche de ayer, o su abono, pueden solicitar a partir de hoy la devolución de la cantidad correspondiente o proporcional a las sesiones no celebradas en Feria y Fiestas, situado en el edificio Guillermo Pérez Villalta. La asociación agradeció además las muestras de comprensión y de respaldo a esta decisión en unos momentos "muy duros para todos los que amamos esta fiesta en la que debería reinar la alegría".

El Ayuntamiento de Algeciras no emitió ningún comunicado oficial, remitiéndose a la decisión de la asociación algecireña. En este caso recordar que se ha suspendido el concurso de agrupaciones, cuya final debería haberse celebrado mañana jueves, pero no así la programación del Carnaval Especial para la recta final de la presente semana.

Este grave accidente puso de manifiesto la falta de seguridad en el propio teatro, que se sumó a la ausencia de una unidad móvil del 061, que provocó que la ambulancia para asistir al joven se trasladara desde el propio hospital. La ausencia de Protección Civil también fue recriminada por los grupos de la oposición. El Ayuntamiento cede las instalaciones del Florida durante el concurso a la ACCA y se encarga del control el exterior.

Al cierre de esta edición el estado de A. E. G. continuaba siendo crítico, según fuentes cercanas a la familia.