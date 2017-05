La concejala Jiménez acudirá a la vía judicial si se le niega información

María José Jiménez denunció ayer que desde hace dos semanas no recibe información ni convocatorias del Ayuntamiento y que tampoco tiene acceso al correo electrónico del grupo municipal Algeciras Sí Se Puede, del que se sigue considerando integrante. La edil registró ayer un escrito en el Consistorio en el que insta al alcalde, José Ignacio Landaluce, a la "restauración" de sus derechos como concejala y avisa que, de lo contrario, recurrirá a la vía judicial.

En el propio escrito Jiménez lo narra. "En la sesión del pleno del 28 de abril -reseña- se me informó de la aceptación de todas las peticiones de los otros miembros del grupo municipal Algeciras Sí Se Puede sobre el personal de confianza, el personal funcionario designado y el cambio de cerradura de la sede del grupo". "En el mismo pleno se negó por el alcalde-presidente, a petición de otra concejal, mi derecho como representante democráticamente elegido a intervenir en los debates cuando solicité explicar mi voto particular en las mociones sobre el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla", agrega.

"Desde hace dos semanas -ahonda en el escrito- no recibo información ni convocatoria para participar en los órganos colegiados o las comisiones o las mesas de contratación, pues tampoco se me permite el acceso al correo electrónico asignado al grupo, y el secretario ha ordenado no remitir nada a mis correos personales, pese a que el 1 de noviembre de 2016 informé de mi decisión de asistir a las comisiones. El artículo 77 del Reglamento de Organización del Ayuntamiento señala que los miembros de la corporación que no pertenezcan a una comisión podrán participar en ésta con voz pero sin voto".

Para Jiménez se están vulnerando sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la información de los concejales. Por ello ha solicitado al alcalde "que se restauren y protejan" dichos derechos. "Para no tener que dirigirme al procedimiento especial y sumario de protección jurisdiccional de derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, en su caso, si fuera necesario, buscar el amparo del Tribunal Constitucional", advierte.

Los otros dos concejales de Sí Se Puede retiraron la portavocía a Jiménez en octubre de 2016 y solicitaron su expulsión del grupo.