Los cobros dudosos empeoran la solvencia del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Algeciras empeoró el año pasado el indicador con el que se suele valorar la solvencia o capacidad económica de una institución, el remanente de tesorería. El dinero que el Consistorio está pendiente de recibir, en teoría, pero que es de dudoso cobro es el responsable de este dato negativo que ofrece la liquidación presupuestaria de 2016, que hoy pasará por pleno.

El remanente de tesorería, negativo, pasó el año pasado de 39,8 millones de euros a 44,6 millones, una subida de 4,8 millones de euros. El remanente negativo hubiera disminuido de no ser por el aumento de los saldos de dudoso cobro, que escalaron 11,8 millones de euros durante el ejercicio.

Intervención señala que es uno de los motivos de la elevada morosidad municipalEl gobierno local admite que hay un problema con los recibos de IBI de empresas del puerto

Las cantidades que la ley considera que el Ayuntamiento difícilmente podrá percibir están disparadas. El informe de la Intervención Municipal de Fondos sobre la liquidación presupuestaria señala que han alcanzado los 158 millones de euros, en gran parte pendientes desde hace mucho tiempo. Para los técnicos, esta situación "es cuando menos un lujo que la corporación no debe ni puede permitirse financieramente".

"Año tras año venimos manifestando que la asignatura pendiente es una eficaz gestión recaudatoria y, aunque se ha podido apreciar una cierta mejoría en dicho aspecto, aún queda bastante recorrido por mejorar", afirma Intervención.

"Si algo resulta preocupante en el análisis del remanente de tesorería es el incremento año tras año de los saldos de dudoso cobro en cuantía significativa", ahonda. Lo que ocurre requiere "que de una forma decidida la Tesorería Municipal, en coordinación con el Servicio Provincial de Recaudación, acometan los oportunos expedientes de depuración de derechos".

"Debemos advertir que de ello depende la viabilidad financiera y especialmente la liquidez de nuestra Tesorería Municipal para poder atender los pagos, lo que se traduce en el muy elevado periodo medio de pago a proveedores e índice de morosidad de nuestra corporación", añade.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, indicó ayer que, según los datos del Ministerio de Hacienda de abril, la deuda comercial del Consistorio algecireño está en 33,2 millones de euros.

El informe de Intervención sobre la liquidación concluye: "Una horquilla de recaudación normal nos permitiría una Tesorería bastante saneada sin necesidad de incrementar en absoluto la presión fiscal a los ciudadanos de Algeciras".

Luis Ángel Fernández reconoció que el Ayuntamiento no puede seguir con un saldo de dudoso cobro tan alto, aunque relativizó las cifras. El edil sostuvo que en el montante hay incluidas importantes cantidades que, debido a la normativa vigente, deben ser declaradas de dudoso cobro, pero que razonablemente habría que pensar que no son tales. Apuntó que en concreto son cobros pendientes de las facturas del BICE (Bienes Inmuebles de Características Especiales) de empresas radicadas en el puerto, es decir, el IBI de estas compañías.

"Es un dudoso cobro que nos obliga la ley, pero que Recaudación no quiere dar de baja, porque el problema que tiene recaudatorio este Ayuntamiento no es fundamentalmente por los ciudadanos; son los BICE del puerto. Ahí tenemos un problema siempre con las impugnaciones; tenemos un problema con el no reconocimiento de los valores catastrales", explicó Fernández.

"Lógicamente llegará un momento en que terminen los procedimientos y se podrá cobrar, aunque la ley nos obligue, porque tienen más de cuatro años algunos recibos, a contabilizarlos como dudoso cobro, pero si tenemos que contabilizar a TTIA o a Vopak como dudoso cobro...".

Fernández enfatizó que, de no ser por estos cobros en solfa, el remanente de tesorería hubiera mejorado en 7 millones de euros y que este índice estaba en 105 millones negativos antes de llegar el Partido Popular a la alcaldía, y entonces aún sin la ley actual, de criterios más exigentes.

La liquidación presupuestaria de 2016 arroja un superávit de 10.043.445 euros, resultado tras 105,2 millones de ingresos y 95,3 millones de gastos.

El endeudamiento financiero está situado en 181.314.254 euros, 168,5 millones de créditos a largo plazo y 12,7 millones de corto.

"Hoy el Ayuntamiento es más solvente económicamente que hace seis años", aseguró el alcalde, José Ignacio Landaluce, que presentó los datos de la liquidación junto al teniente de alcalde de Hacienda.