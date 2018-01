En la ciudad de los 400 días, las facturas entran en un limbo en el que están ese tiempo (397,97 días para ser exactos) esperando a ser pagadas por el Ayuntamiento. Algeciras tiene el dudoso honor de estar en los puestos más altos del ranking de grandes ciudades que más tardan en pagar a sus suministradores: es la segunda de España en demora, solo por detrás de Jaén. Un año y un mes (de media) desde que se sirve el material solicitado o se presta el servicio contratado hasta que el dinero entra en la caja de la empresa que lo prestó.

El dato es uno de los que muestran la delicada situación económica por la que pasa el Consistorio algecireño, situación que ayer volvió a protagonizar buena parte del Pleno municipal. Según el último informe del interventor, el Ayuntamiento tenía a finales del pasado año una deuda de 205 millones de euros, es decir, que cada algecireño tiene 1.692 euros de deuda. Ese débito es fundamentalmente bancario, después de que el Consistorio pagase la deuda comercial con créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en los planes de pago a proveedores aprobados por el Gobierno central. Pero aún queda una deuda comercial abultada, que a finales del pasado año se situaba en 34,5 millones de euros y que reflejaba esa tardanza en el pago que ayer recriminaba la oposición al equipo de Gobierno: diez millones de esa cuantía correspondían a facturas de 2016, otros 5,5 millones provenían de 2015, y 7,5 de antes incluso.

"Menos mal que el alcalde dijo que se iba a tomar en serio el periodo medio de pago", criticaba el portavoz de Algeciras Sí Se Puede, Alejandro Gallardo. El podemita recordó que ese periodo ha ido creciendo progresivamente desde que empezó a controlarse en 2014: entonces, después del contador a cero que supusieron los planes de pago a proveedores, las empresas tardaban en cobrar 90,82 días. Ese dato se ha más que triplicado en tres años pero además muestra, resaltó, que "no se sigue ningún criterio de pago", ya que en cada mes el tiempo que ha tardado en efectuarse el pago de las facturas abonadas dentro de ese mismo mes va variando, con 68 días en septiembre y 151 en noviembre, por ejemplo.

El débito está bajando, asegura por su parte el equipo de Gobierno. Donde la oposición veía una situación económica nefasta, el PP presentaba el informe como ejemplo de gestión: una deuda de 204 millones a final de año frente a los 212 de 2016, ello a pesar de que "a lo largo de este año ha habido que reconocer más devoluciones de subvenciones a la Junta y la liquidación de la Barriada del Arroz", argumentaba el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández. Además, resaltó, las operaciones de tesorería se han quedado a cero por primera vez. Ello frente a una deuda heredada, aseguró, de 250 millones de euros.

Los argumentos no convencían ni de lejos a la otra bancada. En primer lugar, porque dudaba de los datos de la deuda. "En este informe dicen que baja la deuda, pero eso es sobre el papel", apuntó el portavoz socialista, Fernando Silva. "También bajó el 31 de diciembre de 2016, cuando le dijeron al Ministerio que tenían una deuda viva de 165 millones, y el 1 de enero tenían 177 millones". Además, hay cuatro millones de deuda que se han quedado en paradero desconocido al pasar de corto a largo plazo. Y habría que sumar otros conceptos de obligaciones de pago pendientes y previstas, aseguró, hasta llegar a una deuda de 219 millones, "muy lejos de los 190 de 2011".

El importe de la herencia recibida es un debate recurrente. Para el PP, 250 millones, para PSOE e IU (anterior gobierno), 190. Así se recogía en el informe del interventor, recordó el portavoz de IU, José Luis Alcántara, mientras que no hay documentos que demuestren la otra cifra: "Usted hizo una auditoría, que costó 50.000 euros y que no hecho pública, que supuestamente iba a refrendar la famosa cifra de 250 millones. Y no la publican porque no les da la razón", reprochó a Fernández. Ahora habría una deuda mayor "a pesar de la gran cantidad de servicios que se han recortado, limpieza, seguridad, obras".

La herencia recibida también sirve para justificar la tardanza en pagar a proveedores. "Tenemos que engullir una herencia que nos ha estado costando un millón de euros mensuales de intereses bancarios", aseguró Fernández. "Cuántas cosas se podían haber hecho si no hubiera habido política de despilfarro". Pese a ello, para el alcalde, José Ignacio Landaluce, el retraso en los pagos es "un problema, pero sin lugar a dudas el mayor problema es pagar muchos impuestos, y el Gobierno del PP tiene una menor presión fiscal. Usted puede sacar los recibos de IBI con el PSOE y ahora".

"¿Por qué cuando hablan rebajas fiscales solo hablan del IBI?", se preguntó Alcántara. Por que el resto de impuestos y tasas, se respondió, han subido, un 3% en 2012 y un 1,5% este año. "Y los han subido menos de lo que querían porque los socialistas se lo impedimos", insistió Silva. "Saque usted el recibo de IBI. Seguro que paga 200 euros menos que con el PSOE", respondía Landaluce.

El equipo de gobierno prevé rebajar la deuda comercial gracias al periodo de carencia que se ha abierto en los préstamos del ICO, que les permite destinar el dinero de abono del crédito al pago a proveedores. Pero en el aire dejó una pregunta formulada por Podemos: ¿Puede asegurar que las tasas no subirán tras ese periodo de carencia?