Dos cazas de Gibraltar asustan a un Fokker

Aviación Civil ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por un controlador aéreo del aeropuerto de Málaga que detectó a dos cazas británicos que habían salido de Gibraltar rumbo a colisionar con un vuelo de Aviaco que hacía el trayecto Mellilla-Málaga. El Centro de Control de Málaga detectó dos blancos no identificados que se acercaban a gran velocidad al Fokker-27 español e informó al piloto. Finalmente el Ejército del Aire confirmó que los dos cazas británicos se habían desviado y habían aterrizado en Gibraltar. Los controladores malagueños se pusieron en contacto con la torre de Gibraltar, que confirmó la interceptación pero justificó que no existió riesgo algunos porque no se acercaron a menos de 300 metros del avión comercial.