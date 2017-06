"El cartel es la ventana que da a conocer la Feria de Algeciras en todo el mundo"

Antonio López Canales (Algeciras, 1939) recibirá el próximo lunes, 12 de junio, el reconocimiento Especial Pura Cepa 2017. El profesor de Dibujo durante 26 años en el Kursaal, jubilado desde hace 14, ha volcado en la pintura su pasión, su necesidad vital. En los 70 alcanzó su máximo esplendor y ahora está recogiendo los frutos. Estudió Bellas Artes en Sevilla y en 1972 le concedieron la Beca Diego Velázquez, como tantos otros premios por su gran creatividad formando incluso parte de la famosa Tría 65 junto a sus amigos Helmut Siesser y José García Jaén. No esperaba esta distinción vinculada a la Feria Real, pero la recibe con agradecimiento.

-¿Cuál es su primer recuerdo de la Feria Real?

-Es más de la Cabalgata, cuando entraba por la calle Ancha y la veía desde la puerta de mi casa con mis padres y mi tía Lola. El suelo se llenaba de serpentina y me entretenía enrollándola. Ya más mayor recuerdo el paseo donde hoy está el ambulatorio central hasta La Perseverancia. Y también un bastón de madera que pintaban de anilina y que comprábamos todos los años.

-Me ha confesado que no esperaba el Pura Cepa.

-¿A mí por qué?. Tengo relación con la Feria, pero no puedo ser destacado por una persona de esas que lloran cuando se acaba. Soy un asistente más que he colaborado en carteles, pero han sido encargos pagados o ganando un concurso. Me quedé muy sorprendido, creo que en esta distinción va incluida no sólo mi relación con la Feria sino con Algeciras y los años que tengo.

-Entonces sí que tiene alguna vinculación con la fiesta.

-He pintado el interior y exterior de algunas casetas y he sido jurado de concursos. En 1974 me presenté a un concurso del cartel de Feria y lo gané. En 1993 se le ocurrió a la Comisión de Fiestas encargar cada año el cartel a un artista en vez de hacer concursos y en ese año lo hice.

-En los últimos años el cartel anunciador ha sido propuesto por Farolillo y asumido por el Ayuntamiento. ¿Qué le parece?.

-Por lo visto si, supongo que habrá un ahorro. Es una lástima que en la primera ventana que se abre de la Feria, que es el cartel anunciador, escatime el Ayuntamiento en dinero. El cartel es la ventana que da a conocer la Feria en todo el mundo, luego tendría que ser muy buen cuidado. Pero han encontrado esta fórmula, de todas maneras el cartel de este año me gusta.

-¿Ve usted creatividad en la decoración?

-La portada ahora puede servir para Algeciras o para Vigo, todo sea por la modernidad y la economía, pero era una distracción agradable. Antes a la mayoría de las casetas, en los años 70, las cubría el cielo estrellado y había un verdadero derroche de trabajo y arte. Afortunadamente aún hay casetas que siguen la tradición.

-¿Cómo vive la fiesta hoy día?

-Los de mi generación estábamos acostumbrados a ir casi a cenar y quedarnos hasta la hora que fuera. Ahora la modernidad se impone y la gente va a comer y pasa la tarde, eso quiere decir que las noches se han perdido. Vienen los jóvenes con estas casetas discotecas que no sé si son convenientes, pero la Feria que he vivido es muy distinta.

-¿Está ligado a alguna caseta?

-He sido socio durante muchos años del Casino pero ya hace varios años que no se instala. No soy de ninguna pero Los Palmeros me hicieron socio de honor y es una caseta que frecuento mucho desde que mis hijos eran pequeños.

-Ha recibido la insignia de Algeciras, el Premio Ateneo 2016 y ahora el Pura Cepa. ¿Le falta la Medalla de la Palma?

-No aspiro a nada, tengo mi vida tranquila y estoy satisfecho, feliz con mi trabajo de profesor, pintor y mi vida familiar. Cuando la vida te sonríe tienes que hacer partícipes de esas alegrías a los demás. Me siento muy satisfecho con Algeciras.

-En 2014 volvió a exponer después de 25 años casi de silencio, ¿Habrá una nueva ocasión?

-No tengo pensamiento de hacer una exposición. Estoy terminando trabajos y van saliendo, pero para hacer una exposición no hay futuro inmediato. Espero pasar un verano tranquilo y dedicarme con mi mujer a la playa, sin dejar de pintar porque es una necesidad. Como un día vaya a la playa y vea el Peñón con una nube que me guste esa tarde estoy pintando.

-Aportará su granito de arena a la Coronación Canónica de María Auxiliadora.

-Me han hecho un encargo que es una imagen de la Virgen pintada para un Guión, que es una especie de bandera y en medio va la imagen. Además estoy terminando el cartel del 75 aniversario del Kursaal. Hace 14 años que me jubilé y ahora me han vuelto a llamar para hacer el cartel.

-¿Hay reivindicación en su pintura?

-No he sido nunca un pintor crítico ni reivindicativo. Gracias a Dios he podido pintar lo que he querido. Mi pintura ha sido siempre amable.

-¿Cómo ve el movimiento cultural en Algeciras?

-Comparado a cuando volví definitivamente a Algeciras en 1972 que una exposición de pintura era un acontecimiento social, ahora el momento cultural de Algeciras me parece una maravilla. Los jóvenes tienen más oportunidades de las que teníamos nosotros. Tenemos AlCultura, el auditorio Pérez Villalta, el Museo, el Centro Documental José Luis Cano y si te vas al mes de abril a un jubilado le falta tiempo para acudir a presentaciones de libros, exposiciones y actividades en el teatro.

-¿A sus 77 años siente que ha perdido habilidades?

-Claro que se pierden. A lo mejor se agudiza más la vista para ciertas cosas. La valentía de cuando se es joven de coger la brocha grande y empezar a dar brochazos parece que se pierde y ahora voy más al formato pequeño donde me siento más agusto. Pero afortunadamente todavía las manos no me tiemblan y puedo defenderme muy bien.

-¿En su día a día cuántas horas suele estar pintando?

-Ahora me estoy esforzando un poco porque necesito terminar lo que estoy haciendo. Estoy sacando más horas de lo habitual, pero normalmente desde que me jubilé aparte de asistir a presentaciones o leer el periódico con más calma puedo sacar las cuatro o cinco horas diarias de pintura como algo normal.

-No sé si es una pregunta indiscreta. ¿Cuánto es el valor máximo al que ha vendido un cuadro?

-El precio máximo que he cobrado por un cuadro recientemente fueron 6.000 euros.