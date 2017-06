La cárcel de Botafuegos vuelve a tener problemas con el suministro del agua

El sindicato UGT denunció ayer un nuevo corte en el abastecimiento de agua en la cárcel de Botafuegos. La organización explicó que se ha producido por la rotura del motor de la red y que se han llegado a superar las 24 horas sin agua.

En el mes de marzo la prisión ya sumó diversas jornadas de cortes en el suministro, causados por la sustitución y renovación de la red. El Defensor del Pueblo Andaluz abrió un expediente tras recibir quejas de familiares de presos. La situación también concitó las críticas de los representantes de los funcionarios.

La sección sindical de UGT-Prisiones lamentó que los problemas con el agua se hayan vuelto a producir, y además ahora en una época del año en la que aprieta más el calor. Llamó la atención sobre el hecho de que Botafuegos es un centro con más de mil presos.

"Con las altas temperaturas los reclusos no pueden ducharse, no pueden hacer uso del inodoro de sus celdas, los funcionarios no pueden ni lavarse las manos... La historia se repite. Y los damnificados: internos y plantilla de la prisión de Algeciras", censuró UGT.

"El administrador y el director de Botafuegos prometieron que esta situación, que compromete la seguridad del centro penitenciario y es una cuestión de salubridad, no volvería a producirse, pero es obvio que no es así", ahondó.

"Según ha podido saber la sección sindical de UGT-Prisiones Algeciras, el origen del problema está en la rotura de un motor y hasta que no se vacíe el aljibe de agua no se puede valorar el alcance de la avería y tomar medidas para reparar la misma. Denunciamos en su día la necesidad de contar con dos sistemas motores de abastecimiento de agua, de forma que si uno quedara averiado no faltara el agua en la cárcel de Botafuegos. Pero, a la vista está, que no han adoptado ninguna medida en este sentido", agregó el sindicato.