El calor asfixia al Puerta del Mar

Asfixiados y sin reforma a la vista. La comunidad educativa del CEIP Puerta del Mar vuelve a estar al límite, ahora por las altas temperaturas. Más de 200 alumnos de entre 10 y 12 años soportan estos días hasta 40 grados mientras reciben sus clases de quinto y sexto de Primaria. La ausencia de climatización del colegio es un problema que los padres llevan reclamando a la Junta de Andalucía desde hace muchos años, hasta tal punto que han decidido recaudar fondos para pagarlo ellos mismos.

Los estudiantes ubicados en la última planta del edificio son los más perjudicados, aunque el calor es generalizado y lo soportan en estos meses previos a verano los 850 alumnos que llenan sus aulas. Esta situación ha provocado que los fondos que obtienen anualmente de la gran verbena de final de curso se inviertan en instalar sistemas de aire acondicionado, empezando por las plantas superiores que son las que más problemas tienen.

El compromiso de la Junta de reformar la zona de Infantil, en el aire desde septiembre

La gran verbena se celebra esta tarde, a partir de las 19:00, y lo recaudado irá destinado a la instalación de estos aparatos, tal y como se lee en el cartel anunciador de la fiesta que organiza la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

Todos los años los padres compran ventiladores o se heredan de unos cursos a otros. "Ya es tanto el calor y el cansancio que hay que ir más allá", por eso la idea de recaudar fondos. El dinero que se logra con la verbena se destina habitualmente a material deportivo o excursiones pero después de estar esperando la reforma del colegio y de tantas solicitudes a la Junta se ha tomado esta decisión "creyendo que es lo más acertado porque no podemos invertir mejor el dinero que en el bienestar físico de los alumnos. No hablamos de que se sude un poco, es muchísimo calor", afirmaba ayer el presidente del AMPA, David Freda.

La situación no es nueva pero han llegado a un punto en el que los padres necesitan tomar decisiones. En invierno se filtra el agua y en verano se asfixian de calor y las reformas en el Puerta del Mar, con más de 30 años de espera, no llegan. Hace años solicitaron la colocación de aire acondicionado en algunas de las fases de reforma del centro pero los trámites son lentos.

Freda señaló que llega un momento en el que "hay que tomar actuaciones porque es insoportable el calor que hace en todo el colegio, pero en particular en la última planta, que no se puede estar, estamos hablando de temperaturas de 40 grados". El sol incide desde muy temprano y hace mucho calor por lo que en estos dos últimos meses de curso, cercanos al verano, "no se puede estar".

El sindicato USTEA Cádiz se hizo eco ayer de la reclamación mostrando su apoyo al AMPA del Puerta del Mar por su continuada actitud reivindicativa para que se ejecuten los proyectos de reforma de este centro con más de 40 anos de antigüedad. El sindicato criticó la "desidia" de la Junta con los centros educativos descuidando aspectos claves como autoprotección, comedores, equipos informáticos o las condiciones climáticas, provocando que muchos centros de la provincia sean propios del siglo pasado y no de 2017.

USTEA recordó que en Sevilla se ha creado la plataforma AMPAS Sevilla bajo el lema Queremos estudiar en aulas, no en saunas y en el Campo de Gibraltar las temperaturas extremas también las sufren y ante la inacción de la administración los centros acuden a iniciativas como la de los padres del Puerta del Mar. El sindicato no obstante insta a la administración autonómica a cumplir con la ley y a dotar a los centros educativos de recursos para paliar la calor.

Las altas temperaturas que soportan los alumnos y profesores del Puerta del Mar es sólo una muestra más del abandono que sufre el colegio, que lleva más de 30 años reclamando reformas. La prioridad ahora es la rehabilitación integral de la zona de Infantil que afecta a unos 275 alumnos de 3 a 5 años. Los pasillos son estrechos y con barreras arquitectónicas y escaleras altas.

Freda recordó que están pendientes "de la última promesa" del delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón. El pasado septiembre visitó las instalaciones del colegio y se comprometió a defender que continúen las reformas, pero al no haber crédito presupuestario entonces y dado que ya empezaba a elaborarse el nuevo presupuesto el delegado afirmó que expondría ante la Consejería de Educación la situación para lograr partidas económicas para continuar las obras.

Freda explicó que la idea de Educación tras la reunión del pasado año era empezar a trabajar sobre la planta baja y al siguiente curso incluir al centro en planes de reforma. "La idea era sacar dinero ahora de un remanente y para el siguiente año incluirlo dentro de un plan". Hace un mes el presidente del AMPA escribió al coordinador de Educación de la Junta pero aún no han recibido respuesta.

El edificio del colegio Puerta del Mar existe desde la década de los 60, pero como colegio desde 1976. El AMPA inició las movilizaciones por hacerse con el compromiso de la Junta de Andalucía. En 2012 se comprometió la delegación territorial con una actuación valorada en tres millones de euros y la administración autonómica ejecutó dos proyectos de obras presupuestados en más de medio millón de euros. El compromiso de la Junta fue otorgar a la reforma un carácter prioritario. El pasado 2016, después de un año en el cargo por parte de Belizón, el AMPA volvió a encontrarse sin noticias de continuidad de la reforma.

En agosto de 2016 amenazaron con huelga si no avanzaba la reforma, después de un año casi parece que todo vuelve a estar en el mismo sitio pero ahora es verano y el calor irrita mucho más el ambiente y sobretodo lo sufren los más pequeños.