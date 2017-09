Las calas del Parque del Estrecho también acumulan mucha basura

Basuras en el campo, en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, pero también en la línea de costa. El movimiento ecologista advirtió ayer que el incivismo no conoce límites y que no solo las malas acciones de quienes no respetan el medio ambiente degradan los espacios de alto valor ecológico por los que se adentran las rutas senderistas, sino que también se acumulan restos en las calas del Parque Natural del Estrecho. Agaden ha remitido un escrito al Ayuntamiento en el que le informa de estos hechos y le solicita que actúe para dejar este litoral protegido en las condiciones que merece.

En una carta dirigida al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, Agaden felicita en primer lugar al regidor por la iniciativa de realizar una campaña de limpieza en la Garganta del Capitán y alrededores así como en otros espacios de Los Alcornocales, como pueda ser por ejemplo el sendero del Río al Miel. Al mismo tiempo, la organización comunica al primer edil que también sería preciso actuar en la línea de costa del Parque Natural del Estrecho.

El grupo ecologista lamenta el incivismo de quienes dejan restos en lugares protegidosLa entidad propone al Consistorio diversas medidas para poner freno a este problema

Agaden expone que en los recorridos de vigilancia ambiental que efectúa ha detectado la presencia de muchas basura, principalmente plásticos, en varias calas que van desde el faro de Punta Carnero hasta la Ballenera. "Al llegar a la zona de la Ballenera la sorpresa ha sido mayúscula al existir dos grandes vertederos de gran cantidad de basuras y desechos, como latas, botellas, plásticos o residuos de utensilios de pesca. Los vertederos están situados al este y oeste de la antigua factoría y también en el interior de los locales, los cuales están en estado ruinoso y se encuentran llenos de restos", detalla.

El grupo ecologista lamenta que algunas de las estampas desgraciadas que ofrecen estos parajes del Parque Natural del Estrecho sean producto del "comportamiento incívico y nada respetuoso con el medio ambiente" de ciudadanos que usan esas zonas como lugares de recreo, pesca o senderismo.

"Animándole con las limpiezas de choque que está poniendo en práctica durante este mes de septiembre y que tan buenos resultados está teniendo gracias al personal de Algesa y los planes de empleo, le proponemos una serie de medidas para contrarrestar la negativa actitud de algunos ciudadanos en el uso y disfrute de nuestros espacios naturales", sugiere al alcalde.

Las acciones que propone Agaden para combatir la suciedad en la línea de costa protegida son: iniciar contactos con la propiedad de la Ballenera para llegar a acuerdos en el control y mantenimiento de la zona para impedir o minimizar el estado actual de deterioro, peligro y dejadez de muchas partes y edificios de la zona; buscar ideas y proyectos para dar a la zona un valor educativo y ambiental dada la importancia histórica y cultural de la misma; instalar carteles informativos sobre el valor de la zona y el buen uso de la misma con la colocación de contenedores; y, por último y como más urgente y prioritario, realizar una campaña de limpieza en los espacios mencionados, "ya que el acceso es fácil y así se puede devolver a la zona un aspecto digno, como se merece uno de los lugares más mágicos, bellos e históricos de nuestra ciudad y parque natural".

El Ayuntamiento de Algeciras inició la semana pasada una limpieza de choque en diversos parajes naturales. Comenzó en la Garganta del Capitán y tiene previsto intervenir también en el sendero del Río de la Miel. El movimiento ecologista había dado la voz de alarma sobre la destacada cantidad de basuras que presentaba la Garganta del Capitán y el Consistorio corroboró el fundamento de las denuncias recogiendo un importante volumen de restos.