El abogado de Julián Muñoz dice que ha sido privado de libertad "de forma caprichosa"

El abogado de Julián Muñoz, Antonio José García Cabrera, ha denunciado hoy que el exalcalde de Marbella se encuentra nuevamente privado de libertad sin "ninguna motivación", con una sanción "caprichosa" y de "noticiero rosa", a pesar de tener concedido el régimen de tercer grado telemático.

El letrado se ha referido al reingreso ayer de Muñoz en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras tras casi un año fuera del mismo, desde que, por motivos de salud, se le permitiera regresar a su domicilio con un dispositivo telemático de control.

Según ha explicado en una rueda de prensa en Granada, García Cabrera ya ha formalizado un recurso para poner de manifiesto la que considera "inmotivación absoluta" de la decisión de Instituciones Penitenciarias, que en su opinión está "sancionando al personaje de Julián Muñoz" y no a la persona, que mantiene sus derechos.

El abogado ha sostenido que no se puede proceder por "vía de hecho" a privarlo de libertad sin haber incumplido ninguna norma y ha insistido en que se trata a su juicio de una "decisión caprichosa" y "de noticiero rosa" por la difusión de un vídeo de treinta segundos en a Muñoz se le ve bailando sevillanas en una fiesta de cumpleaños.

Ha recordado que, desde que hace dos años ejerce la defensa en el ámbito penitenciario de Muñoz, ha obtenido resolución favorables, todas ellas desestimando el criterio de Instituciones Penitenciarias.

Desde el 3 de agosto de 2015 el exalcalde está en tercer grado por decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y, desde febrero del pasado año, en tercer grado telemático, por el que solo tenía la obligación de permanecer en su domicilio de 11 de la noche a seis y media de la madrugada, sin ninguna otra orden de conducta impuesta por Instituciones Penitenciarias.

No obstante, ha relatado que "sorprendentemente" ayer por la mañana recibió una llamada que lo conminaba a personase de forma inmediata en el CIS de Algeciras, donde le fue retirado el dispositivo telemático y se le notificó exclusivamente que toda salida estaría sometida a autorización expresa y previa instancia del mismo, incluidas las salidas para atención médica.

Se le asignó en el módulo para limpieza y no se le permite salir del centro, con lo cual su situación equivale prácticamente, pese a estar en el régimen de semilibertad de tercer grado, ya a uno de tipo "cerrado", según ha indicado el abogado.

"A él en ningún momento le ha sido notificada cuál es la causa por la que se le priva de libertad", ha reiterado el letrado, que espera ahora que se estime el recurso de queja presentado ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria.

"No se puede actuar a golpe de noticiario rosa o imponer una sanción de telediario, aquí hay que justificar las causas y qué incumplimiento ha tenido Julián Muñoz", ha explicado García Cabrera, que ha añadido que el exregidor se encuentra "bastante sorprendido" y que no comprende la decisión por no haber sido advertido de nada.

El letrado, que ve "injusta, desproporcionada, inmotivada y caprichosa" la decisión "producida probablemente por unas simples imágenes", ha asegurado que Muñoz fue invitado a un cumpleaños y que una persona que conocía le pidió bailar parte de una sevillana "probablemente con algún propósito previo".

Respecto al estado de salud actual de su cliente, ha detallado que está acreditado que la reclusión ocasionaba un empeoramiento de sus enfermedades y que esta mañana ya le había subido la tensión.