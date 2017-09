Un barrio de vida tranquilalos pinos

Seguro que uno de los elementos más auténticos y referenciales de Algeciras son los pinos que uno se encuentra al llegar a la ciudad por la entrada norte. Ahí llevan todo lo que da la memoria, altos y llamativos, recibiendo y despidiendo a los conductores. En el pasado había muchos más. La zona estaba llena de ellos. Por eso el lugar se llama Los Pinos. Por cierto, cosas que pasan: las raíces de algunos de esos árboles están levantando el asfaltado en algunas calles, como El Limón.

El barrio de Los Pinos se podría encuadrar, de norte a sur, entre la calle Álamo (la que hay entre la Peugeot y el Alborán) y la calle Chaparro (la que está pegada a la Citroën). La autovía A-7 marca la linde al este y, al otro extremo, la urbanización Parque del Oeste. A modo de anécdota, cabe apuntar que hay varios puntos que nadie se atreve a asegurar con rotundidad si pertenecen a Los Pinos o a la Colonia de San Miguel.

La principal reclamación de los residentes tiene que ver con el asfaltado de las calles

Nótese que se ha aludido a marcas de coches. Y es que, como es conocido, una de las características de Los Pinos es la presencia de concesionarios en la vía de servicio de la autovía. Concesionarios y casi todo lo que tiene que ver con el automóvil: talleres, reparación de lunas, etcétera. En pocos barrios de Algeciras hay más facilidad para tener el vehículo a punto, recogerse uno nuevo... o llenarle el tanque, puesto que también hay una gasolinera.

Los Pinos se podría definir como un barrio dormitorio. Están los negocios de coches, sí, pero no hay comercios de otro tipo. No hay tiendas, ultramarinos, farmacias, bancos o bares. Eso sí, tiene un establecimiento destacado como el hotel Alborán, donde uno se puede tomar un café la mar de a gusto junto a la nueva piscina, pero no tiene esos enclaves en los que se suele hacer lo que se conoce como vida de barrio, vida comunitaria. A veces los vecinos van a tomarse un café al Salón Atenas, en el polígono de las Pilas, y también se puede hacer, al igual que compras, en La Granja o San José Artesano, que están a un paso.

Los Pinos es para vivir y descansar. Cuando se les pregunta a los residentes qué es lo mejor de la barriada, contestan que la tranquilidad. Es como una gran urbanización, con calzadas interiores y aceras estrechas, con casi el único tráfico de los propios inquilinos que entran o salen. Tranquilidad también en materia de seguridad. Los robos que se han producido han sido ocasionales. Además, al otro lado de la carretera está la jefatura de la Policía Local, que es de imaginar que ejercerá un efecto disuasorio en los amigos de lo ajeno.

Es una buena zona, con vecinos de poder adquisitivo medio-alto. Se podría pensar que en un lugar así las demandas vecinales no son tantas, pero sí que las hay. Sobre todo existen las que tienen que ver con la pavimentación. Algunas calles carecen de ella y otras presentan socavones. Es la principal reclamación de los residentes; que el Ayuntamiento acometa actuaciones de asfaltado para mejorar los firmes y dotar de él a las vías que no lo tienen.

En el área está el colegio concertado Los Pinos. Tiene dos aulas por curso y algunos alumnos que quieren entrar no lo consiguen.

También es conocido el barrio porque allá está, en la vía de servicio, uno de los sitios de Algeciras para la función que poseen, un lugar que desgraciadamente siempre tiene gente y al que nadie quisiera nunca ir: el tanatorio.

Viviendas

El tipo residencial de Los Pinos es el de, fundamentalmente, grandes viviendas unifamiliares y chalets. Siendo así, suelen ser propiedades con sus garajes particulares. Lo normal es que no se superen las dos alturas en la barriada. Es una zona de residencia sobre todo de familias.

comunicaciones

Los Pinos, gracias a su cercanía con la A-7, tiene una rápida y sencilla salida a la autovía. El transporte urbano tiene una parada en la glorieta del hotel Alborán. En concreto en ella se puede coger la línea 3 de autobuses, la ruta Rinconcillo-San García, con la que también se puede viajar al centro urbano.

demandas

La principal reclamación de los propietarios de Los Pinos es que se asfalten las calles que aún carecen de pavimentación. Son los casos, por ejemplo, de la calle Palmera, un tramo de la calle Dragos, parte de la calle Higuera, la calle El Olivo o un trozo de la calle El Limón. En la calle El Limón las raíces de Los Pinos están levantando la carretera. Algunas vías asfaltadas, por otra parte, presentan socavones, cuyo arreglo también piden los residentes. Los vecinos igualmente demandan que se dote de alumbrado a las zonas del barrio en las que aún no hay. En materia de limpieza, la comunidad está satisfecha con los servicios prestados, aunque echa de menos la instalación de papeleras. Los habitantes del barrio también desearían mejoras en la red del alcantarillado.

comercios

En la vía paralela a la autovía hay concesionarios, talleres, una gasolinera y establecimientos relacionados con los servicios al automóvil. También está en la zona el hotel Alborán. Dentro del barrio no hay comercios de ninguna clase, ni tiendas para hacer la compra, ni farmacias, ni bancos, por poner tres ejemplos. Los residentes, cuando lo necesitan por cercanía, acuden a La Granja o a San José Artesano. No obstante, la rápida salida a la A-7 hace que cualquiera pueda llegar en breves momentos a diferentes partes de la ciudad. Tampoco hay espacios municipales, públicos o de reunión, como pueda ser una iglesia por ejemplo.

vecinos

La asociación de vecinos de Los Pinos se llama Las Piñas, tiene alrededor de un centenar de asociados y está presidida por José Ramón Domingo. Esta entidad tiene ocho años de trayectoria, aunque con anterioridad funcionaba otra asociación en la zona. Los residentes le vienen solicitando al Ayuntamiento la cesión de parte de un terreno municipal situado en la esquina de la calle Dragos con la calle Cerezo. Explican que allí están dispuestos a construir una sede para la entidad de vecinos con sus propios fondos. Ahora se reúnen normalmente en el domicilio particular del presidente. Se calcula que en el barrio pueden vivir alrededor de un millar de personas.

historia

El filántropo de origen italiano Agustín Bálsamo Cabrera fue un gran benefactor de Algeciras y donó sus bienes a la localidad en 1865. Los Pinos son terrenos que formaban parte del patrimonio de Bálsamo. El lugar era y es el límite norte del municipio, lindando con Los Barrios. Estaba despoblado y lleno de pinos y por allí discurría el antiguo camino a San Roque, el que a la postre sería N-340 y más a la postre la A-7. El boom del desarrollo de los años 50 y 60 del siglo pasado fue lo que llevó a la implantación residencial y de establecimientos del automóvil a la zona.